Один из самых главных и важных предметов гардероба — обувь, выбор которой разнообразен. От грубых ботинок на тракторной подошве до казаков: предлагаем ознакомиться с модной обувью осени 2021 года.

Какую обувь модно носить осенью 2021 года и как ее правильно выбрать, помогла разобраться Фактам ICTV персональный стилист Наталья Бобрышева. Она подчеркнула, что тренды осени в обуви продолжают тенденции на удобство и комфорт.

Стилист отметила, что тракторная подошва решительно вошла в моду и будет еще долго актуальной. Особенно в комбинации с такими моделями, как лоферы или оксфорды.

В этом сезоне стоит рассмотреть и грубые ботинки на тракторной подошве.

— Если хотите выделиться из толпы, то рекомендую выбирать яркие оттенки, — сказала Наталья.

Казаки этой осенью также актуальны — в любой вариации. Их можно комбинировать как с юбками и платьями, так и с брюками и джинсами, заправляя их в высокие казаки.

— Главное правило для комбинации брюк или джинсов с сапогами — чтобы они были с широким голенищем, — отметила стилист.

Кроме того, в этом сезоне анималистичный принт продолжает лидировать во всех фасонах и моделях. Он добавляет даже темным оттенкам фактурности.

Рекомендация: выбирайте такую обувь, которая будет комбинироваться с разными фасонами и будет разнообразной по оттенкам.

— Для баланса оттенков можно всегда использовать сумку, очки или другой аксессуар такого же оттенка. Но это не обязательное правило, — подытожила Наталья.

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