Первое свидание с тем, кто очень нравится, — всегда волнующее событие. Хочется чувствовать себя уверенно, красиво и спокойно, однако иногда волнение делает свое дело. Особенно актуален вопрос — в чем же пойти на эту самую встречу. К слову, именно образ и придает уверенности в себе. Главное — чтобы отражение в зеркале прежде всего нравилось вам самой.

Сейчас украинская певица Злата Огневич, наверное, больше всех ходит на свидания, поскольку является главной героиней шоу Холостячка. Ко всему прочему, она всегда выглядит стильно и безупречно.

Что надеть на первое свидание осенью — идеи от Златы Огневич.

Конечно, желательно знать, где именно пройдет эта самая встреча и потом уже думать, какому наряду отдать предпочтение. Однако в любом случае выглядеть нужно хорошо, чтобы наверняка запомниться своему спутнику.

Для похода в ресторан неизменным и лучшим вариантом остается платье. Оно не обязательно должно быть броским и слишком нарядным. Простота — лучше всего. Например, можно надеть свободное мини-платье, а на ноги — ботфорты. Не переживайте, ваш образ не будет выглядеть вульгарно, если правильно его смиксовать.

Дополнить осенний лук для первого свидания можно пальто-рубашкой и шляпкой в тон в обуви, как это сделала Злата Огневич.

Также этот образ подойдет и для непринужденной прогулки по вечернему городу.

Если ваше первое свидание пройдет в кино, тогда присмотритесь к брючному костюму. Благо, их выбор сейчас разнообразен — на любой вкус и цвет.

Под удлиненный пиджак можно надеть майку, имитирующую корсет, на тонких бретелях, как это сделала Злата Огневич. Она может быть любого нейтрального цвета. Для удобства — обуть кеды. Так ваш образ будет выглядеть легко и непринужденно.

Возможно, ваш избранник предложил вам отправиться на прогулку в парк, а после посидеть в каком-то уютном кафе, тогда и образ ваш должен быть соответствующим.

Наденьте свитер over-size крупной вязки и заправьте его в джинсовую юбку, дополнив образ замшевыми ботфортами на каблуке. А также наденьте на шею какое-то нежное украшение, чтобы придать луку мягкости.

Намечается культурная программа? Поход в театр или кино? На примере Златы Огневич советуем рассмотреть платье длины миди с пояском, грубые ботинки на тракторной подошве и шляпу. Просто, но главное — стильно и со вкусом.

Можно одеться и более нарядно, например, приталенное атласное платье длины миди с рукавами-фонариками. На ноги — туфли-лодочки или босоножки на каблуке. Под такой наряд подойдут и белые кеды.

С поездкой за город все будет проще. Рассмотрите удобный спортивный костюм и стильную курточку — укороченную или джинсовую.

Например, белые спортивные штаны, кроссовки в тон, топ и джинсовая куртка. Так смиксовала Злата Огневич, однако чтобы не замерзнуть, советуем взять с собой еще кофту, которая подойдет по цвету к наряду в целом.