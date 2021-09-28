С наступлением холодов мы облекаем себя в верхнюю одежду, однако не стоит забывать, что она может быть такая же модная, как и любой другой предмет гардероба. Практичные, универсальные, комфортные, стильные и оригинальные — все это можно сказать о женских куртках в сезоне 2021-2022.
Модные куртки осени 2021 и цвета, которым стоит отдать предпочтение, Факты ICTV подобрали вместе с персональным стилистом Екатериной Годлевской.
Стилист рекомендует обратить внимание на бомберы, поскольку это та модель, которая не сковывает движения в носке.
— На сегодня бомбер — это неизменный участник модных хит-парадов, — отметила Екатерина.
Хитом сезона являются и кожаные куртки, которых в новых коллекциях очень много. Причем складывается впечатление, будто дизайнеры устроили соревнование, кто придумает самую оригинальную модель, и постарались объять необъятное — разная длина, цвета и стили.
Если вы хотите найти модную кожаную куртку на осень, стилист рекомендует обратить внимание на коллекции Alberta Ferretti, Simone Rocha, Zimmermann.
Актуальными куртками на сильные холода остаются пуховики.
— Объемные и легкие модели Tom Ford, Givenchy и Louis Vuitton гарантировано защитят вас от даже сильного мороза и ветра. Правда, в новых коллекциях дизайнеры почему-то решили отдать предпочтение коротким моделям — длинные в явном меньшинстве, — отметила Екатерина.
Самые модные куртки следующего сезона — стеганные. Длинные и укороченные, объемные пуховики и тонкие демисезонные модели: черные, цветные и блестящие. Все это можно увидеть в коллекциях брендов Miu Miu, Balmain и Christian Dior.
Цветовая палитра модных курток осенью 2021 состоит из нейтральных базовых оттенков.
Однако для тех, кто хотел бы разбавить осенне-зимний гардероб яркими красками, тоже найдутся подходящие варианты.
— У DSquared2, Giorgio Armani и Tod’s для вас есть и цветные, и принтованные модели, — подчеркнула стилист.
Ранее мы писали, какая обувь модная осенью 2021 года. Стоить отметить, что удобство и комфорт превыше всего, благо, сейчас выбор разнообразен — на любой вкус и кошелек.