С наступлением холодов мы облекаем себя в верхнюю одежду, однако не стоит забывать, что она может быть такая же модная, как и любой другой предмет гардероба. Практичные, универсальные, комфортные, стильные и оригинальные — все это можно сказать о женских куртках в сезоне 2021-2022.

Модные куртки осени 2021 и цвета, которым стоит отдать предпочтение, Факты ICTV подобрали вместе с персональным стилистом Екатериной Годлевской.

Стилист рекомендует обратить внимание на бомберы, поскольку это та модель, которая не сковывает движения в носке.

— На сегодня бомбер — это неизменный участник модных хит-парадов, — отметила Екатерина.

Хитом сезона являются и кожаные куртки, которых в новых коллекциях очень много. Причем складывается впечатление, будто дизайнеры устроили соревнование, кто придумает самую оригинальную модель, и постарались объять необъятное — разная длина, цвета и стили.

Если вы хотите найти модную кожаную куртку на осень, стилист рекомендует обратить внимание на коллекции Alberta Ferretti, Simone Rocha, Zimmermann.

Актуальными куртками на сильные холода остаются пуховики.

— Объемные и легкие модели Tom Ford, Givenchy и Louis Vuitton гарантировано защитят вас от даже сильного мороза и ветра. Правда, в новых коллекциях дизайнеры почему-то решили отдать предпочтение коротким моделям — длинные в явном меньшинстве, — отметила Екатерина.

Самые модные куртки следующего сезона — стеганные. Длинные и укороченные, объемные пуховики и тонкие демисезонные модели: черные, цветные и блестящие. Все это можно увидеть в коллекциях брендов Miu Miu, Balmain и Christian Dior.

Цветовая палитра модных курток осенью 2021 состоит из нейтральных базовых оттенков.

Однако для тех, кто хотел бы разбавить осенне-зимний гардероб яркими красками, тоже найдутся подходящие варианты.

— У DSquared2, Giorgio Armani и Tod’s для вас есть и цветные, и принтованные модели, — подчеркнула стилист.

Ранее мы писали, какая обувь модная осенью 2021 года. Стоить отметить, что удобство и комфорт превыше всего, благо, сейчас выбор разнообразен — на любой вкус и кошелек.