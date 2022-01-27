Певец из Беларуси Michael Soul, который прошел в финал отбора на Евровидение 2022 в Украине, рассказал о том, как пишет англоязычные треки, а также о своем отношении к конкурентам.

— Как проходила подготовка к отбору?

— Мною были написаны три абсолютно разные по смыслу и темпу песни, потому что в этом году мне очень сильно хотелось попробовать свои силы в украинском Нацотборе. Поэтому, чтобы увеличить свои шансы, я решил сделать несколько произведений, которые также войдут в мой новый англоязычный альбом, релиз которого запланирован на этот год. Конкретно Demons вообще не писалась под Евровидение, и для меня было большой неожиданностью, когда команда Нацотбора выбрала ее. Я рад, ведь каждый мой трек – это отражение меня, моих мыслей и важный посыл для слушателей.

— Как выбирали или писали трек для отбора? Обращались ли к кому-то за помощью?

— Все свои треки я пишу сам, выступая автором текстов и композитором. Demons — как изначальное демо, так и текст – моя фантазия и месседж. Остальной продакшн – это все делалось своими силами, маленькой, но талантливой командой.

— Одна з участниц, которая не попала на отбор, обвинила оргкомитет и в коррупции, и в предвзятости. Как вы смотрите на такие обвинения?

— Я понимаю, что в любом конкурсе и любой стране есть люди, которые могут быть недовольны финальным результатом, но это не значит, что в этом присутствует коррупция. Думаю, на каждый конкурс приходится свой судья и у всех свое субъективное мнение, поэтому невозможно, чтобы все были с единым. ​​Я не погружался глубоко в ситуацию, но насколько мне сообщили, она говорила о совершенно других вещах, поэтому не хочу что-то говорить про обвинения, не зная правды.

— В ком из других участников видите главного конкурента?

— Мы все разножанровые артисты, поэтому я не отношусь к участникам, коллегам как к конкурентам. Нас невозможно сравнивать между собой в этом плане. Мне кажется, что все будет зависеть от выступлений, которые мы продемонстрируем уже в финале, а там решит зритель и жюри. Вся конкуренция будет в Италии.

— Евровидение любит песни с посылом и миссией, что есть такого в вашем треке?

— Трек Demons – это и есть огромный посыл про то, что каждый из нас грешен, но при этом может найти свой путь к свету и побороть внутренних демонов. Учитывая все происходящее в мире и сложные ситуации в нашей повседневной жизни, думаю, что этот смысл будет как нельзя кстати абсолютно для каждого и найдет путь к сердцу слушателя со всего мира.

— Вы на данный момент проживаете в Украине? Как и почему приняли такое решение?

— Да. Моя музыкальная карьера в целом начиналась в Украине: я участник шоу X-Factor, Ліга Сміху и финалист шоу Голос Країни в команде Тины Кароль. Все мои первые шаги как артиста на большую сцену произошли в Украине, поэтому не было никаких сомнений, что я хочу переехать в эту страну.

— Какие плюсы и минусы переезда?

— Огромным плюсом является то, что здесь невероятное количество творческих людей, и сама Украина располагает для того, чтобы творить и создавать музыку. Здесь много талантливых людей, которым интересно этим заниматься. Из минусов только один и забавный – это бойлеры.

Я не совсем понимаю принцип их работы, потому что в Беларуси бойлеров почти нет, только если в частных домах. Здесь же они везде, и приходится разбираться в нюансах пользовании ими. Бывают моменты, когда ты уже намылишь голову, а вода не нагрелась до конца. Это единственный минус – что приходится себя приучать жить по правилам бойлеров (смеется).

— Вы участвовали в отборе на родине. Какие различия вы уже для себя видите?

— Есть некоторые различия как, например, порядок отбора. У нас никогда не было полуфиналов, однако в этом году и Украина назначила сразу финал. Участников в белорусском отборе обычно 10, тут – 8. Определенное различие есть, но самое важное – это уровень конкуренции.

Здесь огромное количество профессиональных артистов, с которыми труднее и интереснее не только конкурировать, так как мы все очень разные и каждый работает в своем жанре, но и быть с ними на одном уровне. Это заряжает работать еще больше и вдохновляет, когда находишься в такой обстановке.

— Ваш репертуар англоязычный. Планируете ли развиваться больше на Запад? Какие планы насчет заграницы?

— Планов огромное множество! Мне всегда хотелось, чтобы мою музыку слушали во всем мире. Английский язык в моих песнях не просто так, потому что я вкладываю социальные и важные месседжи в песни, и хочется, чтобы как можно больше людей понимало мои мысли и открывало свои сердца для моего творчества.

Однако уже 10 февраля состоится премьера моей первой песни на украинском, а также в планах EP-альбом. Как артист Michael Soul – я, все-таки, англоязычный, но поскольку живу и творю в Украине, я хочу, могу и буду создавать музыку на украинском языке.

Michael Soul — Demons

Сингл Demons вышел в стиле dark-pop. Трек социальный и рассказывает личную историю пребывания Майкла в темноте. Если заменить слово Demons в тексте на любое другое, например люди или война, можно получить другие смыслы, которые по-своему могут тронуть сердце каждого.

Для артиста создание такого трека – это очередной виток в поиске себя. Demons – это ошибки, а сам трек повествует об истории познания себя и является обращением к другим.

Что известно о Michael Soul

Michael Soul – англоязычный исполнитель из Беларуси, поющий в стилях r&b, pop и soul. Ранее артист участвовал в вокальных шоу Х-Фактор и Голос.

Дебютник Michael Soul Inside вышел в 2018 году. Дальше был сингл Humanize, с которым он пытался попасть на Евровидение 2019 года от Беларуси.