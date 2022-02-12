Украинский певец Barleben (настоящее имя – Александр Барлебен) выступил в финале национального отбора на Евровидение 2022 с песней Hear My Words.

Артист появился на сцене в первой половине концерта. Barleben исполнил лирическую композицию о любви.

Судья отбора на Евровидение Ярослав Лодыгин отметил, что песня Александра может потеряться на Евровидении, поэтому он в нем не уверен.

А вот Тина Кароль не сдержала слез во время выступления Barleben.

— Это единство души, музыки, голоса и внутреннего месседжа. То, что Саша сейчас сделал на сцене, поразило честностью, спокойствием, — отметила Тина Кароль.

Что пишут пользователи:

Очень хорошее и трогательное выступление.

Хороший голос, но песня какая-то скучная.

Лучший на данный момент однозначно.

Вышел без шоу, без эффектов и спел лучше всего.

Как красиво.

Что известно о Barleben

Следует отметить, что свою вокальную карьеру Александр начал в 2017 году, приняв участие в восьмом сезоне шоу Х-Фактор.

Он принципиально не поет на русском языке – все его синглы исполнены либо на украинском, либо на английском. В настоящее время репертуар артиста насчитывает около семи треков.

Barleben попал в восьмерку финалистов нацотбора после дисквалификации Laud. Артиста отстранили от участия в конкурсе из-за того, что песня Head Under Water была обнародована в сети еще в 2018 году. Вместо Laud пригласили выступить Александра Барлебена.

Напомним, 12 февраля проходит финал отбора на Евровидение 2022 от Украины. За право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе борются восемь участников.

С какими песнями выступают финалисты нацотбора – смотрите на Фактах ICTV.