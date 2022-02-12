Український співак Barleben (справжнє ім’я – Олександр Барлебен) виступив у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 з піснею Hear My Words.

Артист з’явився на сцені у першій половині концерту. Barleben виконав ліричну композицію про кохання.

Суддя відбору на Євробачення Ярослав Лодигін зазначив, що пісня Олександра може загубитися на Євробаченні, тому він не впевнений.

А от Тіна Кароль не стримала сліз під час виступу Barleben.

– Це єдинство душі, музики, голосу і внутрішнього месседжу. Те, що Саша зараз зробив на сцені вразило чесністю, спокоєм, – зазначила Тіна Кароль.

Що пишуть користувачі:

Дуже гарний і зворушливий виступ.

Гарний голос, але пісня якась нудна.

Найкращий на цей момент, однозначно.

Вийшов без шоу, без ефектів і заспівав найкраще.

Як гарно.

Що відомо про Barleben

Варто зазначити, що свою вокальну кар’єру Олександр розпочав у 2017 році, взявши участь у восьмому сезоні шоу Х-Фактор.

Він принципово не співає російською мовою – всі його сингли виконані або українською, або англійською. Наразі репертуар артиста налічує близько семи треків.

Barleben потрапив у вісімку фіналістів нацвідбору після дискваліфікації Laud. Артиста відсторонили від участі у конкурсі через те, що пісня Head Under Water була оприлюднена у мережі ще у 2018 році. Замість Laud запросили виступити Олександра Барлебена.

Нагадаємо, 12 лютого відбувається фінал відбору на Євробачення 2022 від України. За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі борються вісім учасників.

З якими піснями виступають фіналісти нацвідбору – дивіться на Фактах ICTV.