Народный артист Украины Андрей Данилко (Верка Сердючка) вспомнил, как российские пропагандисты пытались испортить его выступление на песенном конкурсе Евровидение в 2007 году, наняв экстрасенсов.

По словам артиста, Первый канал во главе с Константином Эрнстом делал все возможное, чтобы он плохо выступил. Однако его спас зеркальный галстук, который был деталью костюма. Об этом он рассказал в программе Гостиный двор.

— В последний момент Анжела Лисица, с которой мы делали мой костюм, она придумала зеркальный галстук. И вот сказали, что те экстрасенсы, которые — один был в зале, а второй действовал за кулисами, что именно этот галстук, из-за того, что он был зеркальным, он отражал всю эту энергетику, которой они пытались как-то меня выбить, — признался Данилко.

Он отметил, что из-за действий экстрасенсов просто забывал слова, а также не мог вдохнуть.

— Я крайне редко об этом рассказывал. Я думал, ну почему я, репетируя эту песню и зная, ну мне кажется, меня ночью разбуди, я буду петь Зибен, зибен, ай люлю. Я, выходя на сцену, под ор этого стадиона, идет рекламная заставка, а я не помню, с чего начинается песня. Будто мне просто пересушили феном рот. Клянусь. Я вдохнуть не мог, — поделился артист.

Данилко сказал, что песня начиналась со слов Hello everybody, которые он просто с себя “выдавил”.

— Я помню, что очень плохо выступил тогда в финале на Евровидение. Было ощущение, что кто-то постоянно мешал. А потом рассказали, что якобы Первый канал и заказал этих экстрасенсов, — отметил Данилко.

Напомним, в 2007 году Верка Сердючка представляла Украину с песней Lasha tumbai и заняла второе место. Тогда вокруг композиции разгорелся скандал, поскольку России слышались слова — Раша гудбай. Соответственно, огромный негатив достался и самому Данилко, который неоднократно рассказывал об этом.