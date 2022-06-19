Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) высказал свое мнение по поводу запрета российской музыки.

Музыкант отметил, что сейчас это правильное решение, поскольку все обостренно. Данилко комментировал запрет исполнять российскую музыку на улицах Ивано-Франковска.

— Наши бабушки, которые были в оккупации, они не могли слышать немецкий язык. Это был страх… Правильно сделали, — отметил Данилко.

Артист добавил, что это не имеет отношения к хорошей музыке, например, к Земфире.

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— Все пользуются ситуацией. Типа — О, сейчас нужно писать песни о войне, — говорит Андрей.

Также Данилко признался, что у него в шкафчике более 60 украиноязычных песен, которые были написаны до полномасштабной войны. Однако они пока что не закончены.