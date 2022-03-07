Украинский певец и композитор Андрей Данилко считает, что Путин уже давно чокнулся и его охватил ужас. Любимец украинцев в одном из последних интервью заявил, что его пытались подкупить из РФ, а диктатора он бы застрелил без разговоров.

— Я Путина вообще не боюсь. Я для Верки Сердючки писал текст для песни, и там есть строчки: Путин, что б ты сдох, но есть одна беда. Путина не хочет даже Сатана, — рассказал артист.

Андрей признался, что если бы он встретился с диктатором лично — застрелил бы без слов.

Данилко также хотели подкупить — он рассказал что это случилось за несколько месяцев до начала войны с Россией. Так, ему поступали звонки от разных российских телеканалов с предложениями вернуться на телеканалы страны-агрессора.

— Последние два месяца они мне писали СМС с вопросами: сколько нужно денег, чтобы вы согласились? Они считают, что меня можно вот так просто купить, даже после того, как я послал их с предложениями работать в России, — рассказывает артист.

Также Данилко подтвердил, что меняет слова в своем хите Lasha Tumbai — теперь в строчках песни появились слова “раша, гудбай”.

Он считает, что россияне еще не осознали все происходящее, но им непременно будет стыдно. Что касается Путина, Данилко посоветовал ему застрелиться в бункере, как это сделал в свое время Гитлер.