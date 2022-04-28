Певец Владимир Дантес поздравил с днем рождения ресторатора и дизайнера Дашу Кацурину. Именно с ее экс-супругом приписывают роман бывшей жене музыканта Наде Дорофеевой.

В Instagram-stories Дантес поделился совместным селфи с Кацуриной. Стоит отметить, что их семьи всегда общались, а также путешествовали вместе.

— С днем рождения! Уверен, все будет лучше, чем было, — подписал артист фото.

Напомним, в середине марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разрыве отношений после семи лет брака.

Позже появилась информация, что Дорофеева ушла к другому. Пользователи сети предполагают, что избранником певицы мог стать ресторатор Михаил Кацурин, который объявил о разводе со своей супругой на следующий день после Нади.

Более того, в апреле Дорофееву и Кацурина застукали в объятиях в Барселоне. Они попали на снимок, на котором обнимались и смотрели друг другу в глаза.