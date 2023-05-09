Первый полуфинал Евровидения 2023 завершил своим выступлением музыкант Käärijä с песней Cha Cha Cha Cha. Он вышел на сцену под 15 номером — последним среди участников.

Эпатажный Käärijä показал соответствующий своему образу номер. Он предстал в ярком одеянии, с шипами и голым торсом.

Вместе с ним на сцене появился не менее яркий балет, которым он сперва руководил как кукловод, а после — все пустились в пляс.

Песня Cha Cha Cha Cha о герое, который обретает свободу и идет танцевать на танцпол. Сам исполнитель описывает свою композицию тремя словами — безумие, вечеринка, темнота.

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В первом полуфинале Евровидения 2023 выступило 15 стран. Второй полуфинал состоится 11 мая, в нем на сцену выйдет 16 артистов. Финал запланирован на 13 число. Именно тогда на конкурсе появятся представители Украины — дуэт Tvorchi под 19 номером.