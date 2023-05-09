Перший півфінал Євробачення 2023 завершив своїм виступом музикант Käärijä з піснею Cha Cha Cha Cha. Він вийшов на сцену під 15 номером – останнім серед учасників.

Епатажний Käärijä показав відповідний до свого образу номер. Він постав у яскравому вбранні, з шипами і голим торсом.

Разом із ним на сцені з’явився не менш яскравий балет, яким він спершу керував як ляльковод, а потім – усі пустилися в танок.

Пісня Cha Cha Cha Cha про героя, який стає вільним і йде танцювати на танцпол. Сам виконавець описує свою композицію трьома словами – безумство, вечірка, темрява.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 в Ліверпулі

У першому півфіналі Євробачення 2023 виступило 15 країн. Другий півфінал відбудеться 11 травня, в ньому на сцену вийде 16 артистів. Фінал запланували на 13 число. Саме тоді на конкурсі з’являться представники України – дует Tvorchi під 19 номером.