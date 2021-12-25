В финале Україна має талант выступил дуэт менталистов Mind2Mind.

В этот раз пара удивила публику — Марина была не на сцене. Ее трансляция отображалась на экране, пока Джеймс находился перед жюри. Мужчина взял права у случайной зрительницы, а его напарница успешно отгадала дату рождения и имя владелицы документов, будучи вне сцены. Стоит отметить, что Марина не видела, чье удостоверение держал Джеймс.

Телепатия — сильная сторона пары. Джеймс показал коробку, в которой было несколько предметов — бабочка, пробка от вина и конфеты. Женя Кот достал одну вещь из емкости — что именно он достал никто не видел. Хореограф сконцентрировался на предмете в руке, а Марина успешно перехватила его мысль — она угадала, что он держал пробку от бутылки вина.

Следующий трюк удивил Ксению Мишину — Марина держала в кулаке неизвестный предмет, а Джеймс смог отправить информацию о нем Холостячке с помощью телепатии. Актриса получила информацию без слов и успешно справилась с задачей.

Ксения удивилась выступлению пары.

— Я обожаю магию, и ощущаю от вас единство и романтику. Благодаря вашей любови вы достигли таких результатов. Я до сих пор в шоке, и пытаюсь найти ответы на вопросы, — поделилась эмоциями Мишина.

Притула скептически относится к магии, но отдал должное Mind2Mind.

— Я сейчас немного нервничаю. Не люблю, когда не могу найти объяснение вещам. Но я за руку вас не словил, поэтому отдаю должное, это было невероятно, — заявил шоумен.

Марина и Джеймс безоговорочно прошли в финал — они получили золотую кнопку от одного из судьи — Ксении Мишиной.

— Никогда не выступали перед украинцами, так что для меня это очень волнительно. Мне важно, что о нас подумают и как воспримут, – отметила Марина.

Известно, что девушка из Днепра, а ее мужчина — британец. Пара впервые встретилась во время рейса и теперь живут в Дубае. Они стали всемирно известными как менталисты.

Пара выступила в третьем выпуске Україна має талант. Тогда артисты продемонстрировали свои навыки ментализма — угадывали случайные вещи, которые достали со своих сумок и карманов судьи шоу. Тогда шоумен Сергей Притула вошел в кураж и дал прочесть номер своей банковской карты.

Сегодня, 25 декабря, миллионы зрителей в прямом эфире наблюдает за финалом шоу Україна має талант. За победу сражаются 11 участников. Полный список финалистов талант-шоу — смотрите на Фактах ICTV.