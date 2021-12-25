В финале шоу Україна має талант своими вокальными способностями поразил Артем Фесько. Он исполнил молитву и поразил судей и зрителей чистым и ангельским голосом.

Петь 12-летнего парня научила бабушка, директор музыкальной школы. Она с двух лет занималась с внуком.

А поехать на шоу талантов предложил дедушка. И не зря, ведь на кастинге Артем исполнил высокую оперную партию, от которой у судей были мурашки на коже.

Парень спел спел арию Lucia Di Lammermoor и песню Diva Dance из фильма Пятый элемент, которые известные сложностью исполнения.

– У меня слезы на глазах. Я очень рад, что у нас есть Україна має талант. Я очень рад, что с помощью этого шоу мы в очередной раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и так далее, что эти дети — наше будущее. У вас четыре Да, – прокомментировал выступление Сергей Притула.

Напомним, что за победу в проекте Україна має талант борются 11 участников, которые выступают в разных жанрах. Полный список финалистов талант-шоу – смотрите на Фактах ICTV.