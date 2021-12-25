У фіналі Україна має талант виступив дует менталістів Mind2Mind.

Цього разу пара здивувала публіку – Марина була не на сцені. Її трансляція зображалася на екрані, поки Джеймс перебував перед журі. Чоловік взяв права у випадкової глядачки, а його напарниця успішно відгадала дату народження та ім’я власниці документів поза межами сцени. Марина не бачила, чиє посвідчення тримав Джеймс.

Телепатія — сильна сторона пари. Джеймс показав коробку, в якій було кілька предметів – метелик, корок від вина та цукерки. Женя Кот дістав одну річ із місткості — що саме він дістав ніхто не бачив. Хореограф сконцентрувався на предметі в руці, а Марина успішно перехопила його думку — вона вгадала, що він тримав корок від пляшки вина.

Наступний трюк здивував Ксенію Мішину — Марина тримала в кулаку невідомий предмет, а Джеймс зміг надіслати думку про нього Холостячці за допомогою телепатії. Актриса отримала інформацію без слів та успішно впоралася із завданням.

Ксенія здивувалася виступу пари.

– Я обожнюю магію, і відчуваю від вас єдність та романтику. Завдяки вашій любові ви досягли таких результатів. Я досі шокована, і намагаюся знайти відповіді на запитання, – поділилася емоціями Мішина.

Притула скептично ставиться до магії, але віддав належне Mind2Mind.

– Я зараз трохи нервуюся. Не люблю, коли не можу знайти пояснення речам. Але я за руку вас не впіймав, тому віддаю належне, це було неймовірно, – заявив шоумен.

Марина та Джеймс безперешкодно пройшли у фінал – вони отримали золоту кнопку від одного із судді – Ксенії Мішиної.

— Ніколи не виступали перед українцями, тож для мене це дуже хвилююче. Мені важливо, що про нас подумають і як сприймуть, – наголосила Марина.

Відомо, що дівчина із Дніпра, а її чоловік – британець. Пара вперше зустрілася під час рейсу та тепер живуть у Дубаї. Вони стали всесвітньо відомими як менталісти.

Пара виступила у третьому випуску Україна має талант. Тоді артисти продемонстрували свої навички менталізму — вгадували випадкові речі, які дістали зі своїх сумок та кишень судді шоу. Тоді шоумен Сергій Притула увійшов до куражу і дав прочитати номер своєї банківської картки.

Сьогодні, 25 грудня, мільйони глядачів у прямому ефірі спостерігає за фіналом шоу Україна має талант. За перемогу борються 11 учасників. Повний список фіналістів талант-шоу дивіться на Фактах ICTV.