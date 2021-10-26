Стало известно, как боевые патроны могли попасть в оружие, из которого американский актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс.

По словам инсайдера, оружие использовалось членами съемочной группы тем утром для плинка — стрельбы по пивным банкам. Предположительно, так один из револьверов и попал в руки к актеру.

В ордерах на обыск указано, что первый помощник режиссера Дэвид Холлс схватил одно из трех оружий, которые были якобы перепроверены Ханной Рид — девушкой, отвечающей за предметы реквизита. После он назвал термин охолощенное оружие, означающий то, что револьвер должен был быть безопасным.

Напомним, 22 октября стало известно, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, а также ранил режиссера Джоэла Соуза во время съемок вестерна Ржавчина.

Трагический случай произошел во время репетиции. Тогда актер сидел на лавочке и репетировал сцену, в которой он достает револьвер. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита, однако оно оказалось заряжено боевым патроном.

Згодом Алек Болдвін прокоментував трагедію. Актор заявив, що перебуває в шоці після події. Нарушила молчание и жена актера Хилари, отметив, что у нее нет слов для того, чтобы выразить всю душевную боль.