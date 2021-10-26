Стало відомо, як бойові набої могли потрапити в зброю, з якої американський актор Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс.

За словами інсайдера, зброя використовувалася членами знімальної групи того ранку для плінка – стрілянини по пивних бляшанках. Імовірно, так один із револьверів і потрапив до рук актора.

В ордерах на обшук зазначено, що перший помічник режисера Девід Голлс схопив одну з трьох зброй, які нібито перевірила Ганна Рід – дівчина, яка відповідає за предмети реквізиту. Після цього він назвав термін охолощена зброя, який означає, що револьвер мав бути безпечним.

Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс, а також поранив режисера Джоела Соуза під час зйомок вестерну Іржа.

Трагічний випадок трапився під час репетиції. Тоді актор сидів на лавці і репетирував сцену, в якій дістає револьвер. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту, проте вона виявилася зарядженою бойовим патроном.

Згодом Алек Болдвін прокоментував трагедію. Актор заявив, що перебуває в шоці після події. Порушила мовчання і дружина актора Гіларі, зазначивши, що вона не має слів для того, щоб висловити весь душевний біль.