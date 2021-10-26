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Стріляли по банках: як бойовий патрон міг потрапити до зброї Алека Болдвіна

26 Жовтня 2021, 17:04 Каріна Зуєва
Стріляли по банках: як бойовий патрон міг потрапити до зброї Алека Болдвіна
Джерело: Depositphotos

Стало відомо, як бойові набої могли потрапити в зброю, з якої американський актор Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс.

За словами інсайдера, зброя використовувалася членами знімальної групи того ранку для плінка – стрілянини по пивних бляшанках. Імовірно, так один із револьверів і потрапив до рук актора.

В ордерах на обшук зазначено, що перший помічник режисера Девід Голлс схопив одну з трьох зброй, які нібито перевірила Ганна Рід – дівчина, яка відповідає за предмети реквізиту. Після цього він назвав термін охолощена зброя, який означає, що револьвер мав бути безпечним.

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Нагадаємо, 22 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін застрелив оператора Галину Гатчинс, а також поранив режисера Джоела Соуза під час зйомок вестерну Іржа.

Трагічний випадок трапився під час репетиції. Тоді актор сидів на лавці і репетирував сцену, в якій дістає револьвер. Зброя використовувалася на майданчику як предмет реквізиту, проте вона виявилася зарядженою бойовим патроном.

Згодом Алек Болдвін прокоментував трагедію. Актор заявив, що перебуває в шоці після події. Порушила мовчання і дружина актора Гіларі, зазначивши, що вона не має слів для того, щоб висловити весь душевний біль.

Джерело
TheWrap
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Алек Болдвін
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