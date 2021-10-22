В оружии Болдуина был боевой патрон: подробности убийства Хатчинс

Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу из оружия, в котором по стечению обстоятельств оказался боевой патрон.

Такое предположение было высказано в письме, которое профсоюз IATSE Local 44 направил своим членам.

Письмо было разослано от имени секретаря-казначея профсоюза Энтони Павлюка.

По его словам, за реквизит в фильме Ржавчина отвечали члены съемочной группы из Нью-Мексико, среди которых не было участников IATSE Local 44.

Кроме того, продюсерская компания настаивает, что использовались исключительно холостые патроны, однако в офисе шерифа не спешат делать вывод, какой именно тип патрона был использован.

Напомним, раннее Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съемках вестерна Ржавчина.

Актер заявил, что находится в шоковом состоянии и опечален той трагедией, которая случилась на площадке.

Он добавил, что в полной мере сотрудничает с полицией и поддерживает связь с мужем Хатчинс.