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Прошло уже 20 лет: София Ротару посетила могилу своего мужа в Киеве

23 октября 2022, 12:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Прошло уже 20 лет: София Ротару посетила могилу своего мужа в Киеве

Украинская певица София Ротару посетила могилу покойного мужа в Киеве, который сконался в 2002 году.

Так, на фото, которое певица выложила в Instagram, можно увидеть могильную плиту народного артиста Украины Анатолия Евдокименко — на ней изображен сам музыкант, играющий на трубе, его заслуженное звание, дата рождения и смерти.

— 20 лет, — кратко прокомментировала снимок Ротару.

Ротару

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Напомним, что Анатолий Евдокименко скончался в возрасте 60 лет от инсульта. Его похоронили на Байковом кладбище.

Он был режиссером-постановщиком всех концертных программ Ротару, а также руководителем ансамбля Червона рута, который создал для аккомпанемента своей жене.

Напомним, что с начала войны София активно комментирует войну в Украине. В большинстве случаев это ракетные обстрелы украинских мирных городов со стороны России, из-за которых погибают мирные жители.

Совсем недавно Ротару отреагировала на атаку дронов-камикадзе в Киеве, опубликовав фото разрушенного дома.

Ее позицию также подтверждает отказ от концертов в России. Бывший директор Ротару Сергей Лавров заявил, что в этом плане артистка очень принципиальная, и ее не затащишь на сцену даже большими деньгами.

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