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Сложные асаны и 13 минут планки: Тина Кароль похвасталась достижениями в йоге

30 декабря 2021, 15:03
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Тіна Кароль

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала свои навыки в йоге.

В сториз на личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором делает очень сложные асаны. За год практики Тина научилась держать вес своего тела на руках. Также она может стоять в планке более 13 минут.

На видео Кароль позирует в синем костюме. Певица занимается йогой под наблюдением тренера.

— Мой йога отчет до завершения тренировок 2021 года, — лаконично подписала видео Тина.

Следует отметить, что Тина регулярно занимается спортом и поддерживает свою физическую форму. Помимо йоги, артистка может прыгать на скакалке на протяжении 40-45 минут. К такому результату она пришла не сразу, Кароль начинала с одной минуты.

Звезда это делает для того, чтобы без усталости и одышки петь вживую несколько концертов в день.

Также в 2021 году Тина начала практиковать гвоздестояние. Это помогает ей принимать боль и понимать, что она не такая страшная, как ее рисует мозг.

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Йога , Тина Кароль
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