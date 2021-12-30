Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала свои навыки в йоге.

В сториз на личной странице в Instagram звезда обнародовала видео, на котором делает очень сложные асаны. За год практики Тина научилась держать вес своего тела на руках. Также она может стоять в планке более 13 минут.

На видео Кароль позирует в синем костюме. Певица занимается йогой под наблюдением тренера.

— Мой йога отчет до завершения тренировок 2021 года, — лаконично подписала видео Тина.

Следует отметить, что Тина регулярно занимается спортом и поддерживает свою физическую форму. Помимо йоги, артистка может прыгать на скакалке на протяжении 40-45 минут. К такому результату она пришла не сразу, Кароль начинала с одной минуты.

Звезда это делает для того, чтобы без усталости и одышки петь вживую несколько концертов в день.

Также в 2021 году Тина начала практиковать гвоздестояние. Это помогает ей принимать боль и понимать, что она не такая страшная, как ее рисует мозг.