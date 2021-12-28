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Никогда не делюсь секретами: Тина Кароль призналась, что у нее нет друзей

28 декабря 2021, 12:43
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Источник: Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль призналась, что у нее нет настоящих друзей. Звезда не любит делиться секретами и является очень закрытым человеком.

После смерти мужа Евгения Огира Тина Кароль научилась рассчитывать только на себя. Однако певица хотела бы научиться по-настоящему дружить.

– Я не знаю настоящей дружбы. Это реально мой такой пробел. Я бы этому очень хотела научиться — по-настоящему дружить. Хотя я искренняя. Я не делюсь секретами, и никогда не буду делиться секретами, – сказала Кароль.

Тина рассказала, что сына тоже стремится воспитать лидером. 13-летний Вениамин учится в Великобритании, но живет в украинской семье.

– Я воспитываю лидера. И он должен знать, мы все одиночками приходим в этот мир и одни уходим из него. Я чувствую, что он все равно вернется в Украину, очень скоро на самом деле. Потому что мне нужно было дать ему основу. Он не мажор, не мамин сын. Он мамин сын дома, но не там, – добавила Тина.

Ранее Тина Кароль призналась, что раскручивает Антона Вельбоя (Wellboy). Она помогает продюсеру исполнителя Юрию Бардашу. Сама Тина пока не готова полностью брать на себя ответственность за другого артиста.

Как оказалось, именно Кароль дала деньги за запись дебютного трека Wellboy Гуси, который стал одним из самых прослушиваемых в Украине по итогам этого года.

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Источник
Зірковий шлях
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