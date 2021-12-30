Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала свої навички у йозі.
У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому робить дуже складні асани. За рік практики Тіна навчилася тримати вагу свого тіла на руках. Також вона може стояти в планці понад 13 хвилин.
На відео Кароль позує у синьому костюмі. Співачка займається йогою під наглядом тренера.
– Мій йога звіт до завершення тренувань 2021, – лаконічно підписала відео Тіна.
Варто зазначити, що Тіна регулярно займається спортом та підтримує свою фізичну форму. Крім йоги, артистка може стрибати на скакалці протягом 40-45 хвилин. До такого результату вона прийшла не одразу, Кароль починала з однієї хвилини.
Зірка це робить для того, щоб без втоми та задишки співати живцем кілька концертів на день.
Також у 2021 році Тіна почала практикувати цвяхостояння. Це допомагає їй приймати біль та розуміти, що він не такий страшний, як його малює мозок.