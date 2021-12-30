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Складні асани та 13 хвилин планки: Тіна Кароль похизувалася досягненнями у йозі

30 Грудня 2021, 15:03
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль продемонструвала свої навички у йозі.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила відео, на якому робить дуже складні асани. За рік практики Тіна навчилася тримати вагу свого тіла на руках. Також вона може стояти в планці понад 13 хвилин.

На відео Кароль позує у синьому костюмі. Співачка займається йогою під наглядом тренера.

– Мій йога звіт до завершення тренувань 2021, – лаконічно підписала відео Тіна.

Варто зазначити, що Тіна регулярно займається спортом та підтримує свою фізичну форму. Крім йоги, артистка може стрибати на скакалці протягом 40-45 хвилин. До такого результату вона прийшла не одразу, Кароль починала з однієї хвилини.

Зірка це робить для того, щоб без втоми та задишки співати живцем кілька концертів на день.

Також у 2021 році Тіна почала практикувати цвяхостояння. Це допомагає їй приймати біль та розуміти, що він не такий страшний, як його малює мозок.

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Теги
Йога , Тіна Кароль
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