Українська співачка Тіна Кароль показала, як стоїть на цвяхах.

На особистій сторінці у TikTok зірка оприлюднила відео, на якому продемонструвала свою нову звичку. Вона зізналася, що почала практикувати цвяхостояння лише цього року.

На ролику можна побачити, як Тіна в обтислому фіолетовому комбінезоні стає на дві дошки і посміхається.

– Мій день супроводжується незвичайною дією – стійкою на цвяхах, до якої я прийшла цього року. Це боляче! Але це більше про прийняття болю і того, наскільки він страшний. Можливо, наш мозок малює його таким, неймовірно болісним. Я поки ще лише починаю, – зазначила Тіна.

У коментарях шанувальники висловили своє захоплення співачкою. А дехто зазначив, що вже давно хоче спробувати цвяхостояння.

Це показник того, наскільки вона сильна. І морально, і фізично.

Ух, Тіна! Зовсім безстрашна!

Яка ж все-таки Тіна сильна, адже вона через стільки болю пройшла. Я кожного разу захоплююся тією силою, яка живе всередині такої тендітної дівчинки.

Вау, нічого собі!

Тіна, ти крутишка! Вже давно задумуюсь про цвяхи, але страшно.

Боже, мені аж боляче стало. Сильна наша. Пишаємося тобою!

Красива і сильна, – пишуть у коментарях.

Серед українських зірок цвяхостояння також практикує акторка Ксенія Мішина. За її словами, це приголомшливий досвід, під час якого з’являється можливість зустрітися з самою собою та своїм внутрішнім світом через той певний біль, який ти проживаєш.

Ксенія додала, що завдяки цьому заняттю їй вдалося переосмислити багато ситуацій свого життя та зрозуміти, що відбувається всередині неї.

Нещодавно Тіна Кароль продемонструвала свої стрибки на скакалці. Зірка стрибає 40-45 хвилин.

Тіна не одразу прийшла до такого результату, а починала вона з однієї хвилини. Її улюблений вид стрибків – прокручування рук і скакалки через присідання.