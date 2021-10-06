Українська співачка Тіна Кароль показала своє тренування.

Відповідне відео, в якому співачка поділилася секретами своєї стрункості, з’явилося на її YouTube-каналі.

В опублікованому відео можна побачити, як 36-річна Тіна Кароль займається фізичними вправами в спортивному залі в себе вдома: стрибає на скакалці, стоїть в асанах і розтягується. Всі рухи супроводжуються треками артистки з її нового альбому під назвою Красиво.

Крім того, у відео можна побачити велопрогулянку з сином Тіни Кароль – 12-річним Веніаміном і заняття спортом на природі.

Шанувальники похвалили виконавицю за її фізичну форму і подякували за мотивацію. Однак деякі зазначили, що відео постановочне.

Не перестаю захоплюватися Тіною, її наполегливістю, силою духу та творчістю. Це надихає. Так тримати.

Дякую за мотивацію.

Нічого собі, яка молодець.

Молодець, що взялася за спорт.

Якби вона так тренувалася насправді, мала б ідеальне тіло… Думаю, що відео постановочне.

Потрібно терміново качати сідниці.

Тренування 16-річної школярки, молодець! – Пишуть в коментарях під відео.

Раніше Тіна Кароль уже демонструвала, як стрибає на скакалці. За словами зірки, вона може стрибати 40-45 хвилин, зазначивши, що 50 хвилин їй ще дається складно.

Також вона зазначила, що не одразу прийшла до такого результату, а починала з однієї хвилини. Зірка це робить для того, щоб без втоми та задишки співати живцем кілька концертів на день.