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Це надихає! Тіна Кароль показала своє тренування

6 Жовтня 2021, 17:41 Каріна Зуєва
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль показала своє тренування.

Відповідне відео, в якому співачка поділилася секретами своєї стрункості, з’явилося на її YouTube-каналі.

В опублікованому відео можна побачити, як 36-річна Тіна Кароль займається фізичними вправами в спортивному залі в себе вдома: стрибає на скакалці, стоїть в асанах і розтягується. Всі рухи супроводжуються треками артистки з її нового альбому під назвою Красиво.

Крім того, у відео можна побачити велопрогулянку з сином Тіни Кароль – 12-річним Веніаміном і заняття спортом на природі.

Шанувальники похвалили виконавицю за її фізичну форму і подякували за мотивацію. Однак деякі зазначили, що відео постановочне.

  • Не перестаю захоплюватися Тіною, її наполегливістю, силою духу та творчістю. Це надихає. Так тримати.
  • Дякую за мотивацію.
  • Нічого собі, яка молодець.
  • Молодець, що взялася за спорт.
  • Якби вона так тренувалася насправді, мала б ідеальне тіло… Думаю, що відео постановочне.
  • Потрібно терміново качати сідниці.
  • Тренування 16-річної школярки, молодець! – Пишуть в коментарях під відео.
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Раніше Тіна Кароль уже демонструвала, як стрибає на скакалці. За словами зірки, вона може стрибати 40-45 хвилин, зазначивши, що 50 хвилин їй ще дається складно.

Також вона зазначила, що не одразу прийшла до такого результату, а починала з однієї хвилини. Зірка це робить для того, щоб без втоми та задишки співати живцем кілька концертів на день.

Теги
Тіна Кароль , тренування
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