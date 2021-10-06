Українська співачка Тіна Кароль показала своє тренування.
Відповідне відео, в якому співачка поділилася секретами своєї стрункості, з’явилося на її YouTube-каналі.
В опублікованому відео можна побачити, як 36-річна Тіна Кароль займається фізичними вправами в спортивному залі в себе вдома: стрибає на скакалці, стоїть в асанах і розтягується. Всі рухи супроводжуються треками артистки з її нового альбому під назвою Красиво.
Крім того, у відео можна побачити велопрогулянку з сином Тіни Кароль – 12-річним Веніаміном і заняття спортом на природі.
Шанувальники похвалили виконавицю за її фізичну форму і подякували за мотивацію. Однак деякі зазначили, що відео постановочне.
- Не перестаю захоплюватися Тіною, її наполегливістю, силою духу та творчістю. Це надихає. Так тримати.
- Дякую за мотивацію.
- Нічого собі, яка молодець.
- Молодець, що взялася за спорт.
- Якби вона так тренувалася насправді, мала б ідеальне тіло… Думаю, що відео постановочне.
- Потрібно терміново качати сідниці.
- Тренування 16-річної школярки, молодець! – Пишуть в коментарях під відео.
Раніше Тіна Кароль уже демонструвала, як стрибає на скакалці. За словами зірки, вона може стрибати 40-45 хвилин, зазначивши, що 50 хвилин їй ще дається складно.
Також вона зазначила, що не одразу прийшла до такого результату, а починала з однієї хвилини. Зірка це робить для того, щоб без втоми та задишки співати живцем кілька концертів на день.