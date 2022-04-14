Бывшая жена актера Дмитрия Ступки, стилист Полина Логунова показала своего нового возлюбленного.

О разводе Дмитрия Ступки и Полины Логуновой стало известно неделю назад. Пара заверила, что осталась друзьями и будет подавать пример того, как бывшим супругам можно сохранить хорошие отношения.

Ступка и Логунова были в браке шесть лет и воспитывают дочь Богдану. С 2021 года они проживали в США.

Интересно, что вместе с новостями о разводе, Логунова засветила шикарное кольцо, отметив, что оно не от Дмитрия.

Уже через несколько дней Логунова намекнула подписчикам, что собирается замуж во второй раз. Однако личность нового избранника не раскрыла.