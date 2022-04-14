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Экс-жена Ступки показала нового бойфренда

14 апреля 2022, 12:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Экс-жена Ступки показала нового бойфренда

Бывшая жена актера Дмитрия Ступки, стилист Полина Логунова показала своего нового возлюбленного.

О разводе Дмитрия Ступки и Полины Логуновой стало известно неделю назад. Пара заверила, что осталась друзьями и будет подавать пример того, как бывшим супругам можно сохранить хорошие отношения.

Ступка и Логунова были в браке шесть лет и воспитывают дочь Богдану. С 2021 года они проживали в США.

Интересно, что вместе с новостями о разводе, Логунова засветила шикарное кольцо, отметив, что оно не от Дмитрия.

Уже через несколько дней Логунова намекнула подписчикам, что собирается замуж во второй раз. Однако личность нового избранника не раскрыла.

Теги
Дмитрий Ступка , Поліна Логунова
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