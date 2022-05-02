Блогер и стилист Полина Логунова рассказала, почему они с украинским актером Дмитрием Ступкой развелись.

По словам Логуновой, сейчас они на финишной прямой — им осталось подписать документы разводе. Говорит, причины назвать не сможет, поскольку думает об общей дочери Богдане.

— Она вырастет, что-то будет читать. Ничего плохого говорить о папе не хочу. Уверена, что несмотря на какие-то внутренние обиды, Дима обо мне тоже будет говорить или хорошо, или никак… Не сошлись характерами, что-то типа такого. Какое-то время к этому шло и мы просто поняли, что лучше будет отдельно и в какой-то момент это стало явно, — сказала Полина.

Логунова призналась, что разъехались они в январе.

О том, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова развелись, стало известно в апреле. Они пробыли в браке шесть лет.

После стилист сразу же намекнула на новое замужество, засветив шикарное кольцо.

Фото: Полина Логунова