Актер Дмитрий Ступка и модель Полина Логунова расстались спустя шесть лет брака.

В Instagram-stories модель сообщила, что они больше не муж и жена, однако им удалось сохранить дружеские отношения.

— Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались отличными друзьями и любящими родителями, за что его благодарю. Нам удалось сохранить действительно дружную атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения,- написала Полина.

Более того, модель похвасталась драгоценным кольцом на пальце, однако отвечая на вопросы подписчиков, сказала, что оно не от бывшего мужа. Возможно, что у Логуновой уже есть новый поклонник.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились в 2016 году, в 2017 году у них родилась дочь Богдана. В 2021 году супруги переехали в США.

Сам актер сейчас находится в Варшаве, где занимается волонтерской деятельностью.

Ранее о разводе объявили Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Влюбленные состояли в браке семь лет.

Фото: Дмитрий Ступка