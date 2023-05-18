Скандал вокруг Виктора Павлика со спецпропуском продолжается — в Германии отменили благотворительный концерт. Об этом заявила организатор концерта Диана Янушкевич, которая отвечала за проведение мероприятия в Берлине.

Так, концерт Виктора Павлика должен был состояться 4 июня в Берлине, и биллеты на его выступления продавались по €28, что чуть больше 1,1 тыс. грн. Однако, выступлению артиста не суждено сбыться. Сейчас Павлику ищут замену.

— В связи с обстоятельствами, которые имели место в жизни артиста 16-17 мая, организаторы приняли решение отменить концерт Виктора Павлика. Кто будет выступать на благотворительном концерте мы сообщим позже, — заявила Диана.

Напомним, что Виктор Павлик попал в скандал из-за спецпропуска, которым хвастался на камеру во время езды по закрытому Южному мосту. 16 мая его жена Катя Репяхова сказала, что Виктор сделал ей такой подарок, и его не каждый себе может позволить. После осуждения со стороны общества пара признала свою неправоту, а уже 17 мая стало известно, что у Павлика забрали спецпропуск.

Сам артист заявил, что документ нужен ему из-за особенностей работы — он поздно возвращается домой, и пропуск нужен для езды в комендантский час.