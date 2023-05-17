У артиста Виктора Павлика отобрали спецпропуск, благодаря которому он со своей женой мог ездить на авто по закрытому Южному мосту в Киеве. Об этом заявили в МВД, напомнив лишний раз о запретах на съемку стратегически важного объекта.

— Полиция Киева изъяла спецпропуск у певца Виктора Павлика, который до этого хвастался им в соцсетях, проезжая один из мостов столицы, — заявили в МВД.

На снимке также видно, что трое представителей полиции ведут беседу с артистом — судя по фото, это произошло поздней ночью еще 16 мая — спустя несколько часов после появления скандала.

В МВД напомнили, что Южный мост на сегодня является стратегическим объектом, ради чего его и перекрыли для частного транспорта жителей и гостей столицы.

Сам Павлик уже прокомментировал инцидент — он признался, что очень сожалеет, и объяснил, для чего ему нужен этот документ.

— Это просто пропуск на комендантский час — часто приезжаю очень поздно с благотворительных выступлений в поддержку ВСУ. Но все получилось так, как людям этого хочется. Это мой документ, а не жены, а под подарком она имела в виду саму поездку через мост, а не документ. Короче, неудачно пошутила… Но это же невозможно всем объяснить, — признался певец.

Напомним, что Павлик попал в скандал из-за спецпропуска, которым он похвастался в ролике жены, Кати Репяховой. На коротком видео можно увидеть, как Катя и Виктор мчатся по Южному мосту в Киеве, который с лета 2022 года закрыт для личного транспорта граждан. Артист показывает документ на камеру, и при этом не пристегнут. Пользователи сети негативно на это отреагировали — Репяхова признала свою неправоту, а теперь и Павлик объяснил, что была просто неудачная шутка.