Украинский телеведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко высказался по поводу риска дисквалификации Украины и скандала с баллами.

Тимур отметил, что в этом году Евровидение изрядно доказало свою важность в мировом обществе, поскольку конкурс придерживается декларируемых ценностей.

— Евровидение одной из первых из мировых организаций отреагировало на широкомасштабное вторжение России. Еще тогда своим решением они продемонстрировали, что придерживаются декларирующих ценностей. Нынешнее шоу было самым теплым за всю историю конкурса, столько скрытых сигналов и открытых месседжей никогда не было. Евровидение доказало то, что из всех крупных мировых организаций они действенны. Они действеннее ООН, — сказал он.

Мирошниченко добавил, что слова Kalush Orchestra о Мариуполе не имели политического подтекста, поскольку это был призыв к жизни.

— Конечно, когда зазвучала эта фраза, я очень запереживал, я не хотел бы, чтобы из-за этих 5 секунд что-то изменилось. С другой стороны, я понимаю, что только ради этих 5 секунд нужно было ехать сюда и это делать, потому что результат был нереальным. Запрос на Азовсталь, понимание того, что происходит в самом страшном месте на планете Земля – это бесценно. Это был призыв к жизни, поэтому о какой дисквалификации здесь вообще можно говорить? – сказал он.

По словам Тимура, украинское жюри не справедливо поставило исполнителю из Польши ноль баллов, поскольку его выступление было крутым и с интересной постановкой.

– Жюри должны работать без симпатии и комплементарности даже в таких условиях. Исполнитель из Польши был крутым и с мощным вокалом, интересной постановкой. В моем личном топе поляк был в топ-10. Но зачем ковырять и разгонять это предательство, если миллионы украинцев дали свои 12 баллов полякам и зачем ковырять то, что пять украинцев не сделали? – сказал Мирошниченко.