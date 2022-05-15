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Моя совесть чиста: Ирина Федишин о баллах за выступление Польши на Евровидении

15 мая 2022, 15:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ірина Федишин

Украинская певица Ирина Федишин рассказала об участии в музыкальном конкурсе Евровидение 2022 в роли судьи. В эфире телемарафона звезда озвучила свое мнение касательно голосования, из-за которого в сети разгорелся настоящий скандал.

— Я благодарна всем, кто отдал голос за Украину, и хочу поздравить группу Kalush с победой. Вы не побоялись сказать всему миру о том, что Украине нужна помощь — это намного важнее чем победа, — рассказала Федишин.

Певица добавила, что столкнулась с огромным количеством хейта из-за того, что члены жюри от Украины поставили за выступление участникам Польши ноль баллов.

— Учитывая ситуацию в Украине, было неправильно выставлять жюри, которое оценивает другие страны. Как именно происходило выставление оценок — мы не имели права комментировать и обсуждать, так как возле нас сидел нотариус. После всего этого хейта я показала лист с оценками, хоть я и не имела права это делать, — рассказала Федишин.

На листе с оценками видно, что Ирина поставила Польше 10 баллов.

Знаменитость добавила, что по отношению к Украине сейчас очень много несправедливости в мире.

— Мне очень жаль и очень стыдно за всю эту ситуацию с Польшей, но моя совесть чиста. Я не хочу оправдываться, поскольку я поставила свои баллы Польше.  Друзья, самое важное в этом мире — это любовь, поддержка близких и семья.

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Евровидение, Ирина Федишин
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