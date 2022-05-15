В итальянском городе Турин прошел финал Евровидения 2022. Международный песенный конкурс ежегодно ждут миллионы людей, чтобы услышать и посмотреть выступления представителей разных стран.

2022 год особенный для Украины, поскольку РФ начала в нашей стране полномасштабную войну, к которой неравнодушны все цивилизованные страны. Так, участники Евровидения прямо со сцены конкурса выражали слова поддержки украинцам и надежду на скорое наступление мира.

Поддержала Украину исландская группа Systur. Участницы коллектива не только обратились к украинцам в конце своего номера, но и нацепили маленькие флаги Украины на гитары и запястья.

— Рeace for Ukraine! We love you! — заявила одна из солисток, что в переводе означает: Мира для Украины! Мы любим вас!

Представитель Германии на Евровидении 2022 также поддержал Украину. Во время выступления он был с гитарой, на обороте которой надпись — Peace (Мир) на сине-желтом фоне.

Поддержала нашу страну и представительница Литвы Моника Лю. После своего выступления она обнародовала в Instagram украинский флаг, подписав фото — Слава Украине.

Более того, на конкурсе некоторые участники ее команды были в вышиванках и панамках, как у лидера представителя Украины на конкурсе Kalush Orchestra, а сама она — держала в руках наш флаг.

Выразили страны поддержку Украине и при объявлении баллов. Так, на спикере Латвии и Польши можно было заметить брошки в цветах украинской символики.

Украину на Евровидении 2022 представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Рэперы заняли первое место.

Конкурсную композицию фронтмен группы Олег Псюк посвятил своей маме, но с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, композиция стала неким гимном войны.

Во время своего выступления Kalush Orchestra обратились к Европе со сцены. Они призвали спасти Мариуполь и военных в Азовстали.