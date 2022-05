В итальянском городе Турин прошел финал Евровидения 2022. Международный песенный конкурс ежегодно ждут миллионы людей, чтобы услышать и посмотреть выступления представителей разных стран.

2022 год особенный для Украины, поскольку РФ начала в нашей стране полномасштабную войну, к которой неравнодушны все цивилизованные страны. Так, участники Евровидения прямо со сцены конкурса выражали слова поддержки украинцам и надежду на скорое наступление мира.

Поддержала Украину исландская группа Systur. Участницы коллектива не только обратились к украинцам в конце своего номера, но и нацепили маленькие флаги Украины на гитары и запястья.

— Рeace for Ukraine! We love you! — заявила одна из солисток, что в переводе означает: Мира для Украины! Мы любим вас!