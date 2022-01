Стриминговый сервис Spotify оказался в центре скандала из-за подкаста комика Джо Рогана с участием антивакцинаторов. Теперь музыканты с мировым именем удаляют с площадки свою музыку, а компания уже понесла убытки, потеряв минимум $4 млрд рыночной стоимости.

Что известно о скандале со Spotify и с чего все началось – читайте дальше в материале.

31 декабря 2021 года на Spotify вышел эпизод подкаста Джо Рогана с известным вирусологом-антиваксером Робертом Малоуном. В ходе беседы они обсуждали тему вакцинации от Covid-19.

Малоун заявил, что вакцины не работают, а только повышают риск заболеть коронавирусом. По его словам, “треть населения США доведена до массового психоза”, как в Германии 1930-х, а больницы финансово мотивированы, чтобы приписывать умершим пациентам статус больных коронавирусом.

Вскоре группа из 270 ученых и медицинских работников подписала открытое письмо Spotify, в котором обвинила подкаст в “продвижении бездоказательных теорий заговора” и попросила принять меры против массовой дезинформации на платформе.

Стоит отметить, что Джо Роган – это американский комик, который является автором одного из самых популярных в мире подкастов с разовой аудиторией более 10 млн человек. В 2020 году Spotify выложил за права на проект более $100 млн.

Подкаст Рогана регулярно провоцирует громкие скандалы. Самый большой был связан с предпринимателем Илоном Маском, когда в 2018 году в прямом эфире курил марихуану.

Good morning: here’s Elon Musk smoking a joint on the Joe Rogan podcast 25 minutes ago $TSLA pic.twitter.com/clvnofN1lK

Настоящий скандал разгорелся после того, как на подкаст обратил внимание рок-музыкант и двукратный обладатель Грэмми Нил Янг. Он опубликовал открытое письмо к своему менеджеру и лейблу Warner Bros. с требованием удалить его песни из Spotify.

Поддержку Янгу выразила ВОЗ, а также коллеги вроде Питера Фремптона и певицы Джонни Митчелл. Митчелл также требует от лейбла удалить свои песни с платформы, несмотря на 3 млн ежемесячных слушателей.

Профессор Брене Браун заявила, что не будет производить больше передач для сервиса, а продюсерская компания принца Гарри и Меган Маркла Archewell Productions выразила обеспокоенность бездействием Spotify. Впрочем, от своего контракта на $24 млн супруги не отказались.

Позицию Нила Янга поддержали и пользователи Spotify, которые также отказываются от использования платформы в знак протеста. В соцсетях появились теги #DeleteSpotify, #DropSpotify, #CancelSpotify и #SpotifyDeleted.

Стриминговый сервис Spotify удалил музыку Нила Янга с платформы, а впоследствии понес значительные убытки. За последние несколько дней акции компании упали почти на 8%, а с начала года снизились почти на 30%. Bloomberg оценивает потери компании, по меньшей мере, в $4 млрд.

— Мы хотим, чтобы вся мировая музыка и аудиоконтент были доступны пользователям Spotify. При этом появляется большая ответственность за баланс между безопасностью для слушателей и свободой для творцов. С начала пандемии мы удалили более 20 тыс. выпусков подкастов, связанных с Covid-19. Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку из Spotify, но надеемся вскоре снова приветствовать его, – сказал представитель компании.

В свою очередь проблемами компании воспользовались конкуренты – Apple и Amazon, которые уже озвучили свою поддержку Нилу Янгу и даже запустили промо, чтобы поддержать его музыку на своих платформах.

The home of Neil Young.

Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi

— Apple Music (@AppleMusic) January 28, 2022