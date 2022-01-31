Слідом за Янгом: Меган Маркл і принц Гаррі звернулися до Spotify через дезінформацію

Принц Гаррі та Меган Маркл висловили занепокоєння через дезінформацію про коронавірус на стрімінговому сервісі Spotify. Пара приєдналася до групи знаменитостей, що виступила проти подкасту Джо Рогана, в рамках якого комік озвучує антинаукові чи непідтверджені факти про Covid-19 та вакцинацію.

Про це заявив представник їхнього фонду Archewell.

Така заява з’явилася після того, як Ніл Янг та Джоні Мітчелл попросили Spotify видалити свою музику з платформи, виступаючи проти популярного подкасту Joe Rogan Experience.

До речі, це вже друге попередження, адже пара раніше уже висловлювала занепокоєння щодо дезінформацію на Spotify.

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– У квітні минулого року наші співзасновники почали висловлювати стурбованість партнерам у Spotify щодо надто реальних наслідків дезінформації про Covid-19, – йдеться у заяві представника Archewell.

У Spotify заяву представників Гаррі та Меган поки що ніяк не коментують.

Сассекси – одні з найвідоміших аудіодіячів на Spotify. Вони оголосили про співпрацю з платформою у грудні 2020 року. У пресрелізі Spotify йдеться, що пара розміщуватиме і випускатиме подкасти, створені на основі власного досвіду, оповідань і цінностей. Багаторічне партнерство зі Spotify охоплює численні програми, деякі з яких ведуть, а інші продюсують герцог і герцогиня.

Хто такий Роган і чому Ніл Янг виступив проти нього

Напередодні канадський музикант Ніл Янг захотів видалити зі Spotify свою музику. Причиною став автор найпопулярнішого подкасту на платформі, комік Джо Роган, який, на думку Янга, поширює неправдиву інформацію про вакцинацію від коронавірусу.

Джо Роган у грудні 2021 року презентував випуск, в якому вірусолог-антивакцинатор Роберт Малоун висловив науково непідтверджені гіпотези щодо вакцинації та її неефективності.