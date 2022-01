Стримінговий сервіс Spotify опинився у центрі скандалу через подкаст коміка Джо Роґана за участі антивакцинаторів. Тепер музиканти зі світомим ім’ям видаляють з майданчика свою музику, а компанія вже зазнала збитків, втративши мінімум $4 млрд ринкової вартості.

Що відомо про скандал зі Spotify та з чого все почалося – читайте далі у матеріалі.

31 грудня 2021 року на Spotify вийшов епізод подкасту Джо Рогана з відомим вірусологом-антиваксером Робертом Малоуном. Під час бесіди вони обговорювали тему вакцинації від Covid-19.

Малоун заявив, що вакцини не працюють, а лише підвищують ризик захворіти на коронавірус. За його словами, “третина населення США доведена до масового психозу” як у Німеччині 1930-х, а лікарні фінансово мотивовані, щоб приписувати смерті пацієнтів від коронавірусу.

Незабаром група з 270 учених та медичних працівників підписала відкритий лист Spotify, в якому звинуватила подкаст у “просуванні бездоказових теорій змови” та попросила вжити заходів проти масової дезінформації на платформі.

Варто зазначити, що Джо Роган – це американський комік, який є автором одного з найпопулярніших у світі подкастів із разовою аудиторією понад 10 млн людей. У 2020 році Spotify виклав за права на проект понад $100 млн.

Подкаст Рогана регулярно провокує гучні скандали. Найбільший був пов’язаний із підприємцем Ілоном Маском, коли у 2018 році у прямому ефірі він курив марихуану.

Good morning: here’s Elon Musk smoking a joint on the Joe Rogan podcast 25 minutes ago $TSLA pic.twitter.com/clvnofN1lK

Справжній скандал розгорівся після того, як на подкаст звернув увагу рок-музикант та дворазовий володар Греммі Ніл Янг. Він опублікував відкритий лист до свого менеджера та лейблу Warner Bros. з вимогою видалити його пісні зі Spotify.

Підтримку Янгу висловила ВООЗ, а також колеги на кшталт Пітера Фремптона та співачки Джоні Мітчелл. Мітчелл також вимагає від лейбла видалити свої пісні з платформи, незважаючи на 3 млн щомісячних слухачів.

Професор Брене Браун заявила, що не вироблятиме більше передач для сервісу, а продюсерська компанія принца Гаррі та Меган Маркл Archewell Productions висловила стурбованість бездіяльністю Spotify. Втім, від свого контракту на $24 млн подружжя не відмовилося.

Позицію Ніла Янга підтримали і користувачі Spotify, які також відмовляються від використання платформи на знак протесту. У соцмережах з’явилися теги #DeleteSpotify, #DropSpotify, #CancelSpotify та #SpotifyDeleted.

Стримінговий сервіс Spotify видалив музику Ніла Янга із платформи, а згодом зазнав значних збитків. За останні кілька днів акції компанії впали майже на 8%, а з початку року знизилися майже на 30%. Bloomberg оцінює втрати компанії щонайменше у $4 млрд.

– Ми хочемо, щоби вся світова музика та аудіоконтент були доступні користувачам Spotify. Разом з цим з’являється велика відповідальність за баланс між безпекою для слухачів та свободою для творців. З початку пандемії ми видалили понад 20 тис. випусків подкастів, пов’язаних із Covid-19. Ми шкодуємо про рішення Ніла видалити свою музику зі Spotify, але сподіваємося незабаром знову вітати його, – сказав представник компанії.

В свою чергу, проблемами компанії скористалися конкуренти – Apple і Amazon, які вже озвучили свою підтримку Нілу Янгу і навіть запустили промо, щоби підтримати його музику на своїх платформах.

The home of Neil Young.

Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi

— Apple Music (@AppleMusic) January 28, 2022