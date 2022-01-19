В ночь на 20 января поисковый сервис Google в очередной раз решил напомнить украинцам о важности вакцинации против коронавируса.

Для этого компания повторила тематический дудл Вакцинируйтесь. Носите маски. Спасайте жизнь, который украинцы могли наблюдать месяц назад.

Первые пять букв логотипа– G, o, o, g, l – олицетворяют “пациентов”, изъявивших желание привиться. Все они имеют пластырь на “месте укола”, а на “лице” – защитные маски.

Роль врача досталась последней букве e. Привив всех “желающих”, она весело начинает прыгать вместе с остальными.

Если нажать на дудл, то поисковик переадресует пользователя на страницу с запросом центры вакцинации рядом, где содержатся ответы на часто задаваемые вопросы, карта с адресами пунктов вакцинации, информация о вакцинах и тому подобное.

Напомним, что в течение суток 19 января в Украине обнаружили 12 815 новых случаев коронавируса.

Среди заболевших – 1 422 ребенка и 464 медработника.

Удалось выздороветь 5 413 людям. Унес жизни вирус 163 человек.