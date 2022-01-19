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Google предлагает искать центры вакцинации рядом с помощью интерактивного дудла

20 января 2022, 01:16
Татьяна Забожко редактор ленты
Google предлагает искать центры вакцинации рядом с помощью интерактивного дудла
Источник: Pixabay

В ночь на 20 января поисковый сервис Google в очередной раз решил напомнить украинцам о важности вакцинации против коронавируса.

дудл 15 грудня 2021

Для этого компания повторила тематический дудл Вакцинируйтесь. Носите маски. Спасайте жизнь, который украинцы могли наблюдать месяц назад.

Первые пять букв логотипа– G, o, o, g, l – олицетворяют “пациентов”, изъявивших желание привиться. Все они имеют пластырь на “месте укола”, а на “лице” – защитные маски.

Роль врача досталась последней букве e. Привив всех “желающих”, она весело начинает прыгать вместе с остальными.

Если нажать на дудл, то поисковик переадресует пользователя на страницу с запросом центры вакцинации рядом, где содержатся ответы на часто задаваемые вопросы, карта с адресами пунктов вакцинации, информация о вакцинах и тому подобное.

Напомним, что в течение суток 19 января в Украине обнаружили 12 815 новых случаев коронавируса.

Среди заболевших – 1 422 ребенка и 464 медработника.

Удалось выздороветь 5 413 людям. Унес жизни вирус 163 человек.

Теги
Google , Вакцинация , Вакцины , Дудл , Коронавирус Covid-19
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