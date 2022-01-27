Не поділив платформу з антивакцинатором: Spotify видалив пісні Ніла Янга

Канадський музикант Ніл Янг звернувся до своїх менеджерів та лейблу з вимогою видалити з бібліотеки Spotify його музику. Причиною став автор найпопулярнішого подкасту на платформі, комік Джо Роган, який, на думку Янга, займається розповсюдженням неправдивої інформації про вакцинацію від коронавірусу.

Музикант обурився після випуску у грудні 2021 року, в якому вірусолог-антивакцинатор Роберт Малоун висловив науково не підтверджені гіпотези щодо вакцинації та її неефективності.

– Ексклюзивний подкаст The Joe Rogan Experience, кожен епізод якого слухають у середньому 11 млн людей, має величезний вплив. Spotify відповідає за поширення дезінформації на своїй платформі, – написав Янг.

Особистість імунолога та вірусолога Роберта Малоуна давно викликає суперечки у медичній спільноті США. Після випуску з Малоуном 270 лікарів, учених, медичних працівників та професорів написали відкритий лист Spotify, в якому також звинуватили підкаст у просуванні необґрунтованих теорій змови.

– Повідомляю сервісу Spotify, що я відкликаю всю свою музику з їхньої платформи. Я роблю це тому, що Spotify розповсюджує неправдиву інформацію про вакцину, що може призвести до смерті тих, хто їм вірить. У сервісу може бути Роган, або Янг. Але не обидва, – зазначив Ніл Янг.

Зі свого боку, стрімінговий сервіс послухався музиканта та прибрав із бібліотеки його треки.

– Ми жалкуємо про рішення Ніла видалити свою музику зі Spotify і сподіваємось незабаром привітати його знову, – сказав прес-секретар сервісу.

У Янга було 2,6 млн підписників і понад 6 млн щомісячних слухачів.