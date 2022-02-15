Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Кино и сериалы

Семья Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

15 февраля 2022, 21:28
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Семья Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина
Источник: Depositphotos

Семья оператора Галины Хатчинс, которую Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма Ржавчина, подала в суд на съемочную группу за неправомерную смерть.

Иск подан от имени мужа Хатчинс — Мэтью, а также их сына Андроса.

По словам адвоката Брайана Пэниша, безрассудное поведение и чрезмерная экономия средств привели Галину к гибели.

— Ответчик Болдуин, продюсеры были в курсе проблем с безопасностью при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке Ржавчины и не предприняли мер по исправлению ситуации, чтобы убедиться, что базовые правила техники безопасности при работе с огнестрельным оружием соблюдались 21 октября 2021 года, — говорится в иске.

Теперь Алеку Болдуину как генеральному продюсеру картины и исполнителю главной роли предстоит выступить в суде в качестве свидетеля.

Источник
AP
Теги
Алек Болдуїн
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь