Семья Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

Семья оператора Галины Хатчинс, которую Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма Ржавчина, подала в суд на съемочную группу за неправомерную смерть.

Иск подан от имени мужа Хатчинс — Мэтью, а также их сына Андроса.

По словам адвоката Брайана Пэниша, безрассудное поведение и чрезмерная экономия средств привели Галину к гибели.

— Ответчик Болдуин, продюсеры были в курсе проблем с безопасностью при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке Ржавчины и не предприняли мер по исправлению ситуации, чтобы убедиться, что базовые правила техники безопасности при работе с огнестрельным оружием соблюдались 21 октября 2021 года, — говорится в иске.

Теперь Алеку Болдуину как генеральному продюсеру картины и исполнителю главной роли предстоит выступить в суде в качестве свидетеля.