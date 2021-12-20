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Отец Хатчинс высказался о причастности Болдуина к смерти его дочери

20 декабря 2021, 08:51
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Отец Хатчинс высказался о причастности Болдуина к смерти его дочери
Источник: Depositphotos

Отец кинематографиста Галины Хатчинс, которая трагически погибла на съемках фильма Ржавчина, заявил, что Алек Болдуин частично виновен в смерти его дочери.

61-летний Анатолий Андросович также сказал, что не понимает утверждений Болдуина о том, что он не нажимал на курок, поскольку револьвер выстрелил.

— Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в том, что выстрелил, — сказал он.

Мужчина настаивает, что Болдуин должен понести хотя бы частичную ответственность.

— Мне ясно, что Болдуин произвел выстрел с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери, — сказал Анатолий.

Также мужчина рассказал, как себя сейчас чувствует девятилетний сын Галины — Андрос. Мальчик тяжело пережил смерть мамы, поэтому Анатолий не уверен, что он полностью восстановится.

— Андрос медленно возвращается к жизни, но это большой удар для всех нас, — сказал отец Хатчинс.

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Напомним, 22 октября интернет всколыхнула новость о том, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Трагический случай произошел во время съемок фильма Ржавчина.  Как это произошло — читайте на Фактах ICTV.

В начале декабря Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, с которого застрелили оператора украинского происхождения Галину Хатчинс.

Также он заявил, что не знает, как боевой патрон попал на съемочную площадку.

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Источник
The Sun
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