Отец кинематографиста Галины Хатчинс, которая трагически погибла на съемках фильма Ржавчина, заявил, что Алек Болдуин частично виновен в смерти его дочери.

61-летний Анатолий Андросович также сказал, что не понимает утверждений Болдуина о том, что он не нажимал на курок, поскольку револьвер выстрелил.

— Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в том, что выстрелил, — сказал он.

Мужчина настаивает, что Болдуин должен понести хотя бы частичную ответственность.

— Мне ясно, что Болдуин произвел выстрел с руки, поэтому мне трудно понять, почему он не может нести частичную ответственность за смерть моей дочери, — сказал Анатолий.

Также мужчина рассказал, как себя сейчас чувствует девятилетний сын Галины — Андрос. Мальчик тяжело пережил смерть мамы, поэтому Анатолий не уверен, что он полностью восстановится.

— Андрос медленно возвращается к жизни, но это большой удар для всех нас, — сказал отец Хатчинс.

Напомним, 22 октября интернет всколыхнула новость о том, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Трагический случай произошел во время съемок фильма Ржавчина. Как это произошло — читайте на Фактах ICTV.

В начале декабря Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, с которого застрелили оператора украинского происхождения Галину Хатчинс.

Также он заявил, что не знает, как боевой патрон попал на съемочную площадку.