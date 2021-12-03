Американский актер Алек Болдуин впервые дал интервью после смертельного инцидента на съемочной площадке фильма Ржавчина. Мужчина заявил, что не чувствует себя виноватым из-за того, что случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

По словам Алека, виноват тот, кто доставил боевые патроны на площадку и положил их в оружие.

— Я чувствую, что кто-то другой несет ответственность за то, что произошло. Я не могу сказать, кто это, но знаю, что это не я. Я имею в виду, честно перед Богом, если бы я чувствовал себя виноватым, я бы совершил самоубийство. И я не говорю это легкомысленно, — сказал Болдуин.

Ответил Алек и на критику Джорджа Клуни о том, что он должен был внимательно изучить оружие перед тем, как использовать его.

— Было много людей, которые считали необходимым внести свой комментарий к ситуации, что на самом деле не помогло ей. Я, наверное, обращался с оружием так же часто, как и любой другой актер, при этом никогда не стрелял и не был кем-то застрелен. Также у меня всегда был протокол. И это меня никогда не подводило, — отметил актер.

Также он подчеркнул, что когда-то его заверили, что за оружие отвечает эксперт, а не актер. Именно поэтому Болдуин практически на протяжении часа еще не мог понять, что произошло, он думал, что Галина упала в обморок или у нее случился сердечный приступ.

Напомним, в ноябре на съемочной площадке фильма Ржавчина Алек Болдуин случайно застрелил Галину Хатчинс, а также ранил режиссера.

Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, а также не знает, как боевые патроны попали на площадку.