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От капусты не растут: Саша Пустовит увеличила грудь

4 октября 2021, 11:47 Каріна Зуєва
Саша Пустовіт
Источник: Саша Пустовіт

Украинская блогер-миллионник Саша Пустовит увеличила грудь. Об этом она рассказала спустя месяц после операции.

В своем Instagram Саша опубликовала вопрос, который наиболее сильно волновал ее внимательных подписчиков, — вы сделали себе грудь? Блогер не стала тянуть интригу и сообщила, что да.

— Все и так уже поняли, что грудь от капусты не растет до таких размеров. Я сделала грудь месяц назад, но не делала на этом целое шоу с провокациями и активностями, — написала Пустовит.

Саша Пустовіт

Она сообщила, что сейчас у нее третий размер груди.

— Сейчас я счастливая обладательница упругого третьего размера. Все вышло идеально. Теперь объем груди 86 сантиметров, — сказала Саша.

Операцию проводил известный украинский пластический хирург Эдгар Каминский.

Саша Пустовіт

Напомним, в сентября вышло большое интервью Саши Пустовит, в котором она рассказала о причинах развода с Игорем Пустовитом.

По словам блогера, она восемь раз собирала вещи, прежде чем решила поставить окончательную точку в их истории. Она скрывала проблемы в семье, однако отметила, что они начались уже давно.

По словам Саши, они с экс-супругом часто ссорились. Кроме того, она неоднократно становилась жертвой эмоционального насилия со стороны мужа.

Позже Игорь Пустовит записал ответное интервью, в котором рассказал свою версию развода с блогером-миллионником.

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Теги
Груди , Саша Пустовіт
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