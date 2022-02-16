Сегодня сеть всколыхнула новость о том, что Алина Паш не едет на Евровидение 2022, несмотря на то, что стала победительницей национального отбора.

Певица добровольно отказалась от участия в международном конкурсе из-за скандала, который разгорелся вокруг нее и ее визита в Крым в 2015 году.

Пользователи сети на самоустранение Алины Паш отреагировали по-разному. Кто-то хочет, чтобы в этом году Украину представляла группа Kalush, которая заняла второе место в национальном отборе. А кто-то считает, что нам лучше не участвовать в конкурсе.

Есть и поклонники, которые поддерживают Алину Паш и считают, что ей не нужно было принимать поспешные решения.

Снимите Украину с участия в этом году!

Надеюсь, что никто от нас не поедет в этом году.

Позор Суспільному и организаторам. Надо все проверять своевременно и правильно выполнять свою работу. А так опозорить всю Украину своими скандалами.

Какой позор, опять мы без Евровидения. Поздравляю всех!

Пусть сейчас никто не поедет.

Снова мы протыкали победу на Евровидении.

Пусть вообще никто не едет, так будет честно.

Завралась, и уже не может выкручиваться дальше, потому и снимает кандидатуру.

Калуш победили по результатам зрительского голосования, они должны представлять Украину на Евровидении.

Так все получится, что поедет Wellboy.

У меня нет второго выхода, потому что есть факт подделки документов. Эта вся победа “позор” для Украины.

С таким подходом лучше вообще не участвовать.

Вообще-то за подделку документов нужно отвечать по закону!

Ну теперь патриоты могут спать спокойно, с Калуш победа нам не светит.

Калуш вперед! — пишут в сети.

Украинский политик Борислав Береза ​​отметил, что отказ Алины Паш от участия в конкурсе является верным решением.

– Этот прецедент для нее минус, а для Украины плюс. Хочешь поехать в Москву или работать на территории оккупированной страны агрессором – едь и работай, но не надейся после этого представлять Украину на международной арене, – написал он.

А вот травести-диве Монро грустно, что песенный конкурс обернулся таким скандалом.

— После такого грязного псевдо-детективного расклада вряд ли кто-то согласится на замену. Обидно и грустно… очень! Конкурс о песне, музыке, творчестве и главное – единение, — написала Монро.

Также на ситуацию вокруг Евровидения отреагировал режиссер Олег Боднарчук.

А вот травести-диве Монро грустно, что песенный конкурс обернулся таким скандалом.

— После такого грязного псевдодетективного расписания вряд ли кто-то согласится на замену. Обидно и грустно… очень! Конкурс о песне, музыке, творчестве и главном – единении, — написала Монро.

Также на ситуацию вокруг Евровидения отреагировал режиссер Олег Боднарчук.

Напомним, что Алина Паш победила на отборе на Евровидение 2022 с песней Тіні забутих предків.

Однако скандал вокруг певицы разгорелся после того, как в сети появилась информация, что артистка незаконно посещала Крым в августе 2015 года. А это прямое нарушение украинского законодательства и правил нацотбора.

Чтобы доказать свою честность, Алина предоставила Суспільному справку о том, что въезд и выезд в Крым осуществлялся через КПВВ Чаплинка. Со своей стороны вещатель опубликовал эту справку.

Первым на ее сомнительную правдивость обратил внимание активист и блогер Сергей Стерненко, который отметил, что документ поддельный. 15 февраля спикер ГНСУ Андрей Демченко подтвердил Фактам ICTV информацию о том, что пограничники не выдавали справку Алине Паш.