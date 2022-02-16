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Скидываемся на новый нацотбор: сеть обсуждает отказ Алины Паш от Евровидения

16 февраля 2022, 16:57
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Аліна Паш
Источник: УНИАН

Сегодня сеть всколыхнула новость о том, что Алина Паш не едет на Евровидение 2022, несмотря на то, что стала победительницей национального отбора.

Певица добровольно отказалась от участия в международном конкурсе из-за скандала, который разгорелся вокруг нее и ее визита в Крым в 2015 году.

Пользователи сети на самоустранение Алины Паш отреагировали по-разному. Кто-то хочет, чтобы в этом году Украину представляла группа Kalush, которая заняла второе место в национальном отборе. А кто-то считает, что нам лучше не участвовать в конкурсе.

Есть и поклонники, которые поддерживают Алину Паш и считают, что ей не нужно было принимать поспешные решения.

  • Снимите Украину с участия в этом году!
  • Надеюсь, что никто от нас не поедет в этом году.
  • Позор Суспільному и организаторам. Надо все проверять своевременно и правильно выполнять свою работу. А так опозорить всю Украину своими скандалами.
  • Какой позор, опять мы без Евровидения. Поздравляю всех!
  • Пусть сейчас никто не поедет.
  • Снова мы протыкали победу на Евровидении.
  • Пусть вообще никто не едет, так будет честно.
  • Завралась, и уже не может выкручиваться дальше, потому и снимает кандидатуру.
  • Калуш победили по результатам зрительского голосования, они должны представлять Украину на Евровидении.
  • Так все получится, что поедет Wellboy.
  • У меня нет второго выхода, потому что есть факт подделки документов. Эта вся победа “позор” для Украины.
  • С таким подходом лучше вообще не участвовать.
  • Вообще-то за подделку документов нужно отвечать по закону!
  • Ну теперь патриоты могут спать спокойно, с Калуш победа нам не светит.
  • Калуш вперед! — пишут в сети.

Украинский политик Борислав Береза ​​отметил, что отказ Алины Паш от участия в конкурсе является верным решением.

– Этот прецедент для нее минус, а для Украины плюс. Хочешь поехать в Москву или работать на территории оккупированной страны агрессором – едь и работай, но не надейся после этого представлять Украину на международной арене, – написал он.

А вот травести-диве Монро грустно, что песенный конкурс обернулся таким скандалом.

— После такого грязного псевдо-детективного расклада вряд ли кто-то согласится на замену. Обидно и грустно… очень! Конкурс о песне, музыке, творчестве и главное – единение, — написала Монро.

Также на ситуацию вокруг Евровидения отреагировал режиссер Олег Боднарчук.

А вот травести-диве Монро грустно, что песенный конкурс обернулся таким скандалом.

— После такого грязного псевдодетективного расписания вряд ли кто-то согласится на замену. Обидно и грустно… очень! Конкурс о песне, музыке, творчестве и главном – единении, — написала Монро.

Также на ситуацию вокруг Евровидения отреагировал режиссер Олег Боднарчук.

Напомним, что Алина Паш победила на отборе на Евровидение 2022 с песней Тіні забутих предків.

Однако скандал вокруг певицы разгорелся после того, как в сети появилась информация, что артистка незаконно посещала Крым в августе 2015 года. А это прямое нарушение украинского законодательства и правил нацотбора.

Чтобы доказать свою честность, Алина предоставила Суспільному справку о том, что въезд и выезд в Крым осуществлялся через КПВВ Чаплинка. Со своей стороны вещатель опубликовал эту справку.

Первым на ее сомнительную правдивость обратил внимание активист и блогер Сергей Стерненко, который отметил, что документ поддельный. 15 февраля спикер ГНСУ Андрей Демченко подтвердил Фактам ICTV информацию о том, что пограничники не выдавали справку Алине Паш.

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Теги
Евровидение , Алина Паш
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