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На безымянных пальцах: у Дантеса и Кацуриной заметили одинаковые кольца

8 июня 2022, 10:32
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
На безымянных пальцах: у Дантеса и Кацуриной заметили одинаковые кольца
Источник: Владимир Дантес

У певца Владимира Дантеса и его вероятной возлюбленной заметили одинаковые кольца на безымянных пальцах.

Артисту все чаще приписывают роман с экс-супругой ресторатора Михаила Кацурина Дашей. Так, внимательные поклонники заметили, что у молодых людей одинаковые украшения.

В Instagram-stories Даша публиковала фото, на котором отчетливо видно на безымянном пальце кольцо, точно такое же фанаты увидели и у Дантеса.

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Возможно, что артист и Кацурина так поддерживают друг друга после разводов, а может быть у них действительно роман.

Ранее Владимира и Дашу застукали за совместным времяпрепровождением. Кацурина показала кадры, на которых готовит печенье вместе с мужчиной. Лицо его не видно, однако по татуировкам на руке бдительные поклонники узнали Дантеса.

Стоит отметить, что экс-супруге Владимира Дантеса Наде Дорофеевой поклонники приписывают роман с Михаилом Кацуриным. Так, влюбленных якобы даже застукали в объятиях друг друга в Барселоне.

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