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Фото Персони

Кацурина в полупрозрачном лифчике показала, как Дантес заплетает ей косы

12 июля 2022, 12:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Даша Кацурина

Дизайнер одежды Даша Кацурина заинтриговала пользователей новым снимком. На новом фото в Instagram, ей заплетает косички неизвестный мужчина — эту участь приписывают Дантесу.

На снимке в соцсети Даша красуется в полупрозрачном лифчике, прикрывая свою грудь смайлом. Справа от нее можно заметить мужские руки, которые заплетают ей косички — татуировка на запястье очень напоминает рисунок на теле Дантеса.

— Позволила себе отпуск в несколько дней, — подписала публикация Даша.

Стоит отметить, что Дантес также прокомментировал снимок в своей ироничной манере.

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— Блин, так больно, что никто не замечает гибкость обладательницы этого аккаунта. Вы что не видите? Это оптическая иллюзия, она сама себе плетет косы, как настоящая украинская женщина! — ответил Владимир.

Известно, что снимок сделали в Тель-Авиве — по чистой случайности в Израиле сейчас находится и Дантес, где дает свои концерты.

Пользователи сети уверенны, что между Дашей и Дантесом не просто дружба — учитывая, что на снимке Кацурина в полупрозрачном лифчике не стесняется показаться музыканту.

Комментарии под снимком явно дают понять, что интригу сохранить у Даши не получилось:

  • Можно пошутить про руки Дантеса?
  • Хироманты все уже тут?
  • Ну с Вовой вы были бы самой красивой парой в мире. Без шуток. Куда поставить подпись в петиции?
  • За четыре минуты существенно возросло количество поисковых запросов в Google — “руки Дантеса”.
  • Вова, выходи, мы знаем что это ты.
  • Сейчас начнется – скандалы, интриги, расследования.

Они уже не первый раз подливают масла в огонь — ранее у них заметили одинаковые кольца после разводов. После этого Дантес провожал Дашу на поезд, а та ему слала воздушные поцелуи с вагона.

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Владимир Дантес
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