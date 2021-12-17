Расследование трагедии на съемках Ржавчины: полиция забирает телефон у Болдуина

Во время расследования смерти оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма Ржавчина полиция изучит содержание телефона Алека Болдуина.

Следователи надеятся, что информация полученная таким образом, поможет установить причину трагедии.

Однако адвокат Болдуина отказался передавать телефон актера без специального ордера. Спустя время правоохранители получили ордер от суда Санте-Фе в Нью-Мексико.

Следователи хотят просмотреть текстовые сообщения, электронную почту, историю поиска в интернете и другую информацию, хранящуюся в телефоне, которая может быть полезна в расследовании.

63-летний Алек Болдуин говорит, что активно сотрудничает с полицией и настаивает, что никогда бы не направил на кого-нибудь пистолет и не нажал бы курок.

Важно, что обвинения по этому делу все еще никому не предъявили. Ни Болдуину, в руках которого было оружие, ни реквизиторам.

Коллеги Хатчинс подали против голливудского актера иск, в котором утверждается, что в сценарии фильма не был прописан выстрел из пистолета, поведение Болдуина и продюсеров фильма названо безрассудным.

Что произошло на съемочной площадке

В ноябре на съемочной площадке фильма Ржавчина получила ранение Галина Хатчинс. Ее на вертолете доставили в больницу в городе Альбукерке, но там она умерла.

Против Алека Болдуина и съемочной группы фильма подали судебный иск. Известно, что съемки картины были приостановлены на время расследования. Актер признался, что работает со следствием и помогает семье погибшей.

Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок револьвера, а также не знает, как боевые патроны попали на площадку.