Розслідування трагедії на зйомках Іржі: поліція забирає телефон у Болдвіна

Під час розслідування смерті оператора Галини Гатчінс на знімальному майданчику фільму Ржавчина поліція вивчить зміст телефону Алека Болдвіна.

Слідчі сподіваються, що інформація, отримана у такий спосіб, допоможе встановити причину трагедії.

Проте адвокат Болдвіна відмовився передавати телефон актора без спеціального ордера. Згодом правоохоронці отримали ордер від суду Санте-Фе до Нью-Мексико.

Слідчі хочуть переглянути текстові повідомлення, електронну пошту, історію пошуку в інтернеті та іншу інформацію, що зберігається в телефоні, яка може бути корисною у розслідуванні.

63-річний Алек Болдвін каже, що активно співпрацює з поліцією та наполягає, що ніколи б не направив на когось пістолет і не натиснув би курок.

Важливо, що звинувачення у цій справі ще нікому не пред’явили. Ані Болдвіну, в руках якого була зброя, ані реквізиторам.

Колеги Гатчинс подали проти голлівудського актора позов, в якому стверджується, що у сценарії фільму не було прописано пострілу з пістолета, поведінка Болдвіна та продюсерів фільму названа безрозсудною.

Що сталося на знімальному майданчику

У листопаді на знімальному майданчику фільму Іржа зазнала поранення Галина Гатчинс. Її вертольотом доправили до лікарні в місті Альбукерке, але там вона померла.

Проти Алека Болдвіна та знімальної групи фільму подали судовий позов. Відомо, що знімання картини було припинено на час розслідування. Актор зізнався, що працює зі слідством та допомагає сім’ї загиблої.

Згодом Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок револьвера, а також не знає, як бойові патрони потрапили на майданчик.