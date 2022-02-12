Певица Алина Паш стала победительницей отбора на Евровидение 2022, который состоялся 12 февраля. Артистке досталось право представлять Украину на международном песенном конкурсе в 2022 году в Турине (Италия).
Исполнительница выступила с песней Тіні забутих предків и показала эффектный номер. Так, она получила от жюри 8 баллов, от зрителей 7, что в общей сумме 15. Как пользователи сети отреагировали на победу Алины Паш в отборе на Евровидение 2022 — далее в материале.
Пользователи сети разделились на два лагеря, кто-то считает, что победа Алины была очевидной, поскольку она талантливая вокалистка, однако большинство отметили, что хотели бы видеть другого победителя.
- Позор!
- Ну, было очевидно. Увы.
- Не согласна с такими результатами.
- Что это за профанация с баллами на листике? Классно жюри слили Kalush, одного балла не хватило.
- Согласитесь, это самый лучший вариант из всех возможных.
- Худшая представительница, которая только могла быть.
- Заниженные оценки для Our Atlantic i Cloudless.
- Это ужас! Я в шоке! С самого начала ее тянули! Все куплено! И организация прямого эфира просто ужас!
- Поздравляю! Желаю победы!
- Это разочарование.
- Достойная победа.
- Богиня!
- Я розчарована.
- В этом году Евровидение пройдет мимо. Даже не интересно, какое место мы там займем.
- Люди проголосовали за Калуша! Ничего не имею против Алины, но это совершенно не честно!
- Алина лучшая!
- Позор. Больше нечего сказать.
- Уверена, что Алина достойно представит Украину в Турине.
- Продажные!
- Мне еще никогда не было так обидно.
- Слили Kalush!
- Было очевидно. Неинтересно. — Пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что ненависть к Алине Паш разгорелась после того, как стало известно, что в 2015 году она посещала временно оккупированный полуостров Крым.
Однако Суспільне заявило, что выступление Алины Паш в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы было со стороны Украины.
Сама Алина на личной странице в Instagram заявила, что никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма, а также никогда не пересекала границу полуострова со стороны России.