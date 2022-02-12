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Cлили Kalush: как украинцы реагируют на победу Алины Паш в отборе Евровидения

12 февраля 2022, 23:23
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Алина Паш

Певица Алина Паш стала победительницей отбора на Евровидение 2022, который состоялся 12 февраля. Артистке досталось право представлять Украину на международном песенном конкурсе в 2022 году в Турине (Италия).

Исполнительница выступила с песней Тіні забутих предків и показала эффектный номер. Так, она получила от жюри 8 баллов, от зрителей 7, что в общей сумме 15. Как пользователи сети отреагировали на победу Алины Паш в отборе на Евровидение 2022 — далее в материале.

Пользователи сети разделились на два лагеря, кто-то считает, что победа Алины была очевидной, поскольку она талантливая вокалистка, однако большинство отметили, что хотели бы видеть другого победителя.

  • Позор!
  • Ну, было очевидно. Увы.
  • Не согласна с такими результатами.
  • Что это за профанация с баллами на листике? Классно жюри слили Kalush, одного балла не хватило.
  • Согласитесь, это самый лучший вариант из всех возможных.
  • Худшая представительница, которая только могла быть.
  • Заниженные оценки для Our Atlantic i Cloudless.
  • Это ужас! Я в шоке! С самого начала ее тянули! Все куплено! И организация прямого эфира просто ужас!
  • Поздравляю! Желаю победы!
  • Это разочарование.
  • Достойная победа.
  • Богиня!
  • Я розчарована.
  • В этом году Евровидение пройдет мимо. Даже не интересно, какое место мы там займем.
  • Люди проголосовали за Калуша! Ничего не имею против Алины, но это совершенно не честно!
  • Алина лучшая!
  • Позор. Больше нечего сказать.
  • Уверена, что Алина достойно представит Украину в Турине.
  • Продажные!
  • Мне еще никогда не было так обидно.
  • Слили Kalush!
  • Было очевидно. Неинтересно. — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что ненависть к Алине Паш разгорелась после того, как стало известно, что в 2015 году она посещала временно оккупированный полуостров Крым.

Однако Суспільне заявило, что выступление Алины Паш в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы было со стороны Украины.

Сама Алина на личной странице в Instagram заявила, что никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма, а также никогда не пересекала границу полуострова со стороны России.

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Теги
Евровидение , Алина Паш
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