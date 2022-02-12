Певица Алина Паш стала победительницей отбора на Евровидение 2022, который состоялся 12 февраля. Артистке досталось право представлять Украину на международном песенном конкурсе в 2022 году в Турине (Италия).

Исполнительница выступила с песней Тіні забутих предків и показала эффектный номер. Так, она получила от жюри 8 баллов, от зрителей 7, что в общей сумме 15. Как пользователи сети отреагировали на победу Алины Паш в отборе на Евровидение 2022 — далее в материале.

Пользователи сети разделились на два лагеря, кто-то считает, что победа Алины была очевидной, поскольку она талантливая вокалистка, однако большинство отметили, что хотели бы видеть другого победителя.

Позор!

Ну, было очевидно. Увы.

Не согласна с такими результатами.

Что это за профанация с баллами на листике? Классно жюри слили Kalush, одного балла не хватило.

Согласитесь, это самый лучший вариант из всех возможных.

Худшая представительница, которая только могла быть.

Заниженные оценки для Our Atlantic i Cloudless.

Это ужас! Я в шоке! С самого начала ее тянули! Все куплено! И организация прямого эфира просто ужас!

Поздравляю! Желаю победы!

Это разочарование.

Достойная победа.

Богиня!

Я розчарована.

В этом году Евровидение пройдет мимо. Даже не интересно, какое место мы там займем.

Люди проголосовали за Калуша! Ничего не имею против Алины, но это совершенно не честно!

Алина лучшая!

Позор. Больше нечего сказать.

Уверена, что Алина достойно представит Украину в Турине.

Продажные!

Мне еще никогда не было так обидно.

Слили Kalush!

Было очевидно. Неинтересно. — Пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что ненависть к Алине Паш разгорелась после того, как стало известно, что в 2015 году она посещала временно оккупированный полуостров Крым.

Однако Суспільне заявило, что выступление Алины Паш в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы было со стороны Украины.

Сама Алина на личной странице в Instagram заявила, что никогда не выступала на территории России или оккупированного Крыма, а также никогда не пересекала границу полуострова со стороны России.