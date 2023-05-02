Украинская группа Tvorchi отправилась на Евровидение 2023 из Киева. Представители Украины готовы появиться в Ливерпуле, чтобы достойно выступить на главной сцене конкурса.

Об отправке заявили в Укрзализнице. Предприятие показало дуэт на центральном вокзале Киева на платформе возле поезда Киев-Хелм. Артисты также порадовали поклонников импровизированной автограф-сессией в ожидании отправки. Дуэту пожелали удачно выступить и вернуться в Киев с главной статуэткой Евровидения 2023.

— Желаем ребятам успеха и победы, и уже готовы безопасно доставить хрустальный микрофон в столицу, как и в прошлом году, — заявили в Укрзализнице.

Напомним, что подготовка к Евровидению 2023 в Великобритании идет полным ходом. Полноценные репетиции на сцене начались еще 30 апреля. Что касается нашего дуэта, то Tvorchi подготовятся на сцене Ливерпуля уже 4 мая.

Tvorchi — не единственные украинские музыканты, которые выступят на сцене в Великобритании. В финале в качестве гостей появятся Кalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка.

Под вопросом только выступление Русланы на Евровидении 2023. По последним данным, артистка не появится на сцене в Ливерпуле, и даже не будет петь в Киеве для трансляции.