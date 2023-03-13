Дуэт Tvorchi будут выступать на Евровидении 2023 под номером 19. Это стало известно после жеребьевки выступления представителей стран в Ливерпуле во время встречи глав делегаций конкурса.

Жеребьевку провел супервайзер Евровидения Мартин Остердаль. Теперь украинцам нужно запомнить число 19, чтобы голосовать за наших представителей в финале конкурса, который состоится 13 мая в Ливерпуле.

Напомним, что Tvorchi автоматически попали в финал благодаря победе Kalush Orchestra в 2022 году. И пусть Евровидение 2023 проводится не в Украине из-за полномасштабной войны с Россией, наш дуэт покажет себя в финале, вместе с представителями большой пятерки.

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Впрочем, недавно артисты начали переживать из-за того, что Tvorchi могут не выпустить за границу. Все из-за недавнего скандала с украинскими музыкантами, которых выпустили из Украины, но они не вернулись.

Спустя время в Минкульте заявили, что помогут группе Tvorchi поехать в промотур Евровидения, а потому у них будет возможность выступить в столице Кении Найроби. Также артистам помогут поехать и на сам конкурс, оформив все необходимые для выезда документы.