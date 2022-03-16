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Oxxxymiron в Стамбуле собрал $30 тыс. для украинцев

16 марта 2022, 10:00
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Oxxxymiron в Стамбуле собрал $30 тыс. для украинцев
Источник: Depositphotos

Российский рэпер Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) провел свой первый благотворительный концерт в поддержку украинцев. Выступление музыканта состоялось вечером, 15 марта, в Стамбуле.

В Twitter Oxxxymiron написал, что собрал более $30 тыс. Все полученные деньги артист отправит на помощь беженцам из Украины.

— Russians Against War! Уже собрали больше $30 тыс. донатами и билетами, — написал рэпер.

Ранее мы писали о том, что Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов Russians Against War. Первый концерт прошел в турецком Стамбуле, и транслировался в Instagram, Twitch и YouTube.

Артист отметил, что в самой России такой концерт он провести не может, поскольку всем, кто выступает против войны, грозит уголовное преследование.

Oxxxymiron — один из тех российских звезд, которые не боятся выступать против войны, поскольку его голова не пропитана пропагандой и он трезво оценивает ситуацию.

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Теги
Благотворительность , Війна в Україні
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