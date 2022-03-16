Российский рэпер Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) провел свой первый благотворительный концерт в поддержку украинцев. Выступление музыканта состоялось вечером, 15 марта, в Стамбуле.

В Twitter Oxxxymiron написал, что собрал более $30 тыс. Все полученные деньги артист отправит на помощь беженцам из Украины.

— Russians Against War! Уже собрали больше $30 тыс. донатами и билетами, — написал рэпер.

Спасибо от нас из гримерки ❤️ RUSSIANS AGAINST WAR! Уже собрали больше 30 тысяч долларов донатами + билетами Поднажмите ребзя, можно донатить и дальше на https://t.co/tnSEuzoZ3a#raw pic.twitter.com/N92ZXGcaxj — Oxxxymiron (@norimyxxxo) March 15, 2022

Ранее мы писали о том, что Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов Russians Against War. Первый концерт прошел в турецком Стамбуле, и транслировался в Instagram, Twitch и YouTube.

Артист отметил, что в самой России такой концерт он провести не может, поскольку всем, кто выступает против войны, грозит уголовное преследование.

Oxxxymiron — один из тех российских звезд, которые не боятся выступать против войны, поскольку его голова не пропитана пропагандой и он трезво оценивает ситуацию.